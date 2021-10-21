Вышла игровая клавиатура SPC Gear GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition на переключателях Kalih

Компания SPC Gear представила клавиатуру GK650K Omnis Onyx White Pudding Edition механического типа, разработанную для любителей игр. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 90 евро.

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Устройство выполнено в бело-серых тонах. Предусмотрен упор для рук с магнитным креплением, благодаря которому повышается комфорт работы во время многочасовых баталий.

Доступны три модификации клавиатуры — с переключателями Kailh Red, Kailh Brown и Kailh Blue. Функции Anti-Ghosting и N-Key Rollover обеспечивают корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.

Для подключения к компьютеру служит съёмный 1,8-метровый кабель с позолоченным коннектором USB . Частота опроса достигает 1000 Гц. Над блоком цифровых кнопок в правой части предусмотрен ролик регулировки громкости.

Реализована индивидуальная RGB-подсветка кнопок. Предусмотрены 18 предустановленных эффектов, а персональная настройка осуществляется через сопутствующее программное обеспечение SPC Gear.

Клавиатура имеет размеры 453 ? 210 ? 45 мм и весит 1154 г. На новинку предоставляется двухлетняя гарантия.



