Apple выпустит 27-дюймовый iMac с мощными процессорами M1 Pro и M1 Max в начале 2022 года

В понедельник Apple представила новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, основанные на высокопроизводительных фирменных Arm-чипсетах. Это событие можно считать переходом Apple к завершающей стадии отказа от процессоров Intel в пользу своих чипов для компьютеров. Согласно свежим данным, в начале следующего года Apple расширит модельный ряд фирменных Arm-компьютеров высококлассным 27-дюймовым iMac с 120-Гц дисплеем Mini-LED.

9to5mac.com

Авторитетный аналитик Росс Янг (Ross Young) заявил, что Apple может представить новый моноблок iMac высокого класса с 27-дюймовым экраном ProMotion, выполненным по технологии Mini-LED. Такими же, но более компактными, экранами могут похвастаться представленные в понедельник MacBook Pro. Информацию, указывающую на подготовку такого моноблока, аналитик получил от своих источников в цепочке поставок дисплеев Apple .

9to5mac.com

Ранее в этом году издание Bloomberg сообщило, что Apple отложила разработку 27-дюймового iMac, чтобы сосредоточиться на выпуске более доступной 24-дюймовой модели. Представленный весной 24-дюймовый iMac использует чипсет M1, в то время как 27-дюймовая модель сможет похвастаться высокопроизводительными M1 Pro и M1 Max, которые дебютировали в новых MacBook Pro. Предполагается, что грядущий 27-дюймовый iMac заменит в модельном ряду Apple снятый с производства iMac Pro.

Сообщается, что, помимо 27-дюймового iMac, Apple также работает над высокопроизводительной моделью Mac mini. Кроме того, утечки гласят, что компания разрабатывает ещё более мощный чипсет, содержащий 40 вычислительных и 128 графических ядер, который, как предполагается, ляжет в основу будущей Arm-версии десктопа Mac Pro, запуск которого ожидается во второй половине следующего года.



