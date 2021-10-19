Появилась новая угроза объёмам производства электроники — рабочие во Вьетнаме ушли в отпуска

В последние годы Вьетнам стал популярной альтернативой китайским промышленным площадкам, и на первом этапе пандемии местные предприятия могли продолжать работу, но летом этого года очередная волна распространения коронавируса вынудила местных рабочих буквально жить на работе. Теперь у них появляется возможность съездить домой для отдыха, но отток рабочих сил в этом случае угрожает очередным снижением объёмов производства.

Источник изображения: UNICEF

Промышленные регионы Вьетнама летом этого года старались тщательно соблюдать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Компания Intel , у которой в этом регионе действует предприятие по тестированию и упаковке процессоров, например, потратила почти $6 млн на организацию условий труда рабочих в соответствии с требованиями властей. Рядовые сотрудники вынуждены были проживать в палаточных городках на территории предприятия, а персонал рангом повыше был размещён в близлежащих общежитиях и отелях.

Как отмечает Bloomberg, с наступлением осени ограничения смягчились, и теперь у приезжих сотрудников вьетнамских предприятий появилась возможность съездить на родину. Свыше двух миллионов человек выразили готовность незамедлительно воспользоваться этим шансом, а потому местные предприятия рискуют столкнуться с дефицитом рабочих рук. На предприятиях электронной промышленности, например, он достигнет 56% от требуемого уровня. Помимо Intel и подрядчиков Apple , предприятиями во Вьетнаме располагает и компания Samsung Electronics, выпускающая основную часть смартфонов именно в этой стране. Если численность оперативного персонала на предприятиях во Вьетнаме сократится в два раза, то на их производительности это скажется негативно. Дефицит электроники в отрасли может только усугубиться.



