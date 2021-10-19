Arm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх лет

Одним из бонусов, которым NVIDIA собирается задобрить противников покупки Arm, является обещание построить новый суперкомпьютерный центр, ускоряющий разработку процессорных архитектур. Впрочем, уже сейчас Arm готова делегировать часть функций по разработке процессоров облачным системам той же Amazon (AWS).

Arm предложила способ сократить сроки разработки процессоров с пяти до трёх лет

Источник изображения: EETimes

Во всяком случае, представленная на этой неделе платформа Arm Total Solutions for IoT позволит клиентам компании сократить сроки проектирования процессоров для сегмента Интернета вещей с пяти до трёх лет, исключительно за счёт создания в облачной среде эмулятора исполнительных блоков процессоров. Разработчикам не нужно будет создавать физические прототипы, программный код можно будет оптимизировать, используя программную модель в облаке, и это позволит заметно ускорить процесс создания новых продуктов по лицензии Arm.

Новый инструментарий для разработчиков базируется на проверенной платформе Arm Corstone, которая уже позволила клиентам компании сократить время вывода на рынок более 150 проектов. Виртуальные средства разработки будут доступны клиентам Arm на площадке AWS. В эпоху стремительного развития Интернета вещей подобное подспорье вряд ли окажется лишним.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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