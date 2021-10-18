Продажи Core i9-12900K и других старших Alder Lake стартуют 4 ноября

Компания Intel подтвердила даты официального анонса, а также старта продаж процессоров Alder Lake, сообщает портал Wccftech со ссылкой на свои источники в рядах производителей компьютерного оборудования. Кроме того, производитель указал, какие модели чипов будут анонсированы и поступят в продажу первыми.

Источник изображения: Intel

Официальный анонс процессоров Intel Core 12-го поколения состоится 27 октября. Следом за ним ретейлеры начнут принимать предзаказы на новые чипы. Розничные продажи процессоров Alder Lake начнутся 4 ноября. Тогда же истекает срок запрета на публикацию обзоров на новые процессоры.

Intel подтвердила, что сначала выпустит только старшие модели процессоров: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K, а также их KF-версии, лишённые встроенного графического ядра. Кроме того, производитель анонсирует флагманский чипсет Intel Z690 для материнских плат нового поколения.

Intel пока ничего не говорит о датах анонса младших чипсетов Intel H670, B660 и H610. Также ничего неизвестно о дате запуска 65-Вт моделей процессоров без разблокированного множителя и 35-Вт моделей T-серии чипов. Согласно последним слухам, обе указанные серии придётся ждать до начала будущего года.



