Продажи Core i9-12900K и других старших Alder Lake стартуют 4 ноября

Компания Intel подтвердила даты официального анонса, а также старта продаж процессоров Alder Lake, сообщает портал Wccftech со ссылкой на свои источники в рядах производителей компьютерного оборудования. Кроме того, производитель указал, какие модели чипов будут анонсированы и поступят в продажу первыми.

Продажи Core i9-12900K и других старших Alder Lake стартуют 4 ноября

Источник изображения: Intel

Официальный анонс процессоров Intel Core 12-го поколения состоится 27 октября. Следом за ним ретейлеры начнут принимать предзаказы на новые чипы. Розничные продажи процессоров Alder Lake начнутся 4 ноября. Тогда же истекает срок запрета на публикацию обзоров на новые процессоры.

Продажи Core i9-12900K и других старших Alder Lake стартуют 4 ноября

Intel подтвердила, что сначала выпустит только старшие модели процессоров: Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K, а также их KF-версии, лишённые встроенного графического ядра. Кроме того, производитель анонсирует флагманский чипсет Intel Z690 для материнских плат нового поколения.

Intel пока ничего не говорит о датах анонса младших чипсетов Intel H670, B660 и H610. Также ничего неизвестно о дате запуска 65-Вт моделей процессоров без разблокированного множителя и 35-Вт моделей T-серии чипов. Согласно последним слухам, обе указанные серии придётся ждать до начала будущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG представила двойной монитор Ergo Dual 27QP88D с парой панелей IPS QHDLG представила двойной монитор Ergo Dual 27QP88D с парой панелей IPS QHD
Дефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чиповДефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чипов
Дефицит замедлил рост продаж ПК в третьем кварталеДефицит замедлил рост продаж ПК в третьем квартале
Magic Leap получила $500 млн на создание AR-гарнитуры нового поколения
Samsung начала массовое производство самой современной оперативной памяти DDR5 по техпроцессу 14-нм EUVSamsung начала массовое производство самой современной оперативной памяти DDR5 по техпроцессу 14-нм EUV
Блок рекламы


Похожие новости
В нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder LakeВ нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder Lake
Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома — крошечный дрон-патрульный обойдётся в $250Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома — крошечный дрон-патрульный обойдётся в $250
Будущий флагман Core i9-12900K оказался заметно быстрее Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23Будущий флагман Core i9-12900K оказался заметно быстрее Ryzen 9 5950X в тесте Cinebench R23
Ещё один магазин опубликовал цены процессоров Alder Lake — не дороже $600Ещё один магазин опубликовал цены процессоров Alder Lake — не дороже $600
Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400
Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в миреОпубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире
Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрдПродажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрд
Shuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper LakeShuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper Lake
Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake YIntel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y
Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After EffectsФлагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects
Последние новости
Подгружаем последние новости