Возможно Microsoft намеревается создать собственный чип, как это сделал Apple

Журналисты обнаружили в списке вакансий подразделения Microsoft Surface позицию разработчика систем на кристалле. Это значит, что компания может последовать примеру Apple и выпустить собственный чип для некоторых устройств.

Digital Trends

Новая вакансия Microsoft дает только повод, однако лишь по одному этому факту ничего точно сказать нельзя. Тем не менее, можно предположить, что американский техногигант последовал за Apple и делает свой чип для ноутбуков

Список вакансий ничего не доказывает — он лишь смутно намекает на то, что Microsoft может заняться разработкой таких процессоров. Поэтому, хотя и можно предположить, что Microsoft создает конкурента M1, твердой уверенности в этом нет, пока не будет официального релиза компании. Тем не менее, такой шаг для американского IT-гиганта имеет смысл, особенно учитывая, что Apple готовит к анонсу свой процессор M1X, который должен помочь компании обогнать Intel .

Самые последние устройства Surface, такие как серия ноутбуков Surface, используют чипы Intel в ходе многолетнего партнерства Microsoft и Intel . Apple отошла от Intel с запуском своего M1, которому удается оставаться более холодными и тихим, обеспечивая при этом аналогичный уровень производительности.

Помимо вертикальной интеграции аппаратного обеспечения, использование собственной архитектуры на кристалле имеет некоторые преимущества. Microsoft могла бы свободно выбирать дизайн, который лучше всего подходит для ее устройств, вместо встроенного дизайна от Intel , что могло бы сделать процессор в целом более эффективным. М1 — отличный пример этого. Он мощен в нужных областях, но Apple отказалась от таких функций, как поддержка нескольких внешних дисплеев, чтобы дизайн был сфокусирован в одном направлении.

Ни для кого не секрет, что Apple лидирует в области дизайна процессоров. Intel , возможно, сможет превзойти Apple благодаря серии свои процессоров Alder Lake, которые используют гибридную архитектуру, аналогичную M1. Даже если мы никогда не увидим устройство Surface с процессором, разработанным Microsoft , для компании Билла Гейтса есть смысл попробовать себя в разработке подобных систем.

Хотя ноутбук Surface 4 оснащен процессором AMD, в остальной линейке Microsoft предпочитает использовать продукцию Intel . И никогда еще устройство Surface не оснащалось процессором, разработанным Microsoft . В списке вакансий компании указана позиция человека, который сможет определить «функции и возможности систем на кристалле, используемых на устройствах Surface». Это намек на то, что Microsoft намерена, по крайней мере, изменить архитектуру чипов для своих нужд.



