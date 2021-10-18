За год Samsung продала более 600 000 смарт-мониторов для работы и развлечений в эпоху самоизоляции

В прошлом году с началом пандемии компания Samsung начала выпуск мониторов, предназначенных для тех, кто работает из дома и хочет, чтобы его дисплей в числе прочего мог выполнять и функцию телевизора. Модели Smart Monitor значительно функциональнее классических мониторов для ПК и обладают расширенными возможностями.

ninnygadget.com

Южнокорейская компания доложила, что новая инициатива увенчалась большим успехом. Во всём мире Samsung продано более 600 000 смарт-мониторов, всего в серии Smart Monitor выпускается шесть моделей с диагоналями дисплеев от 27 до 43 дюймов.

Каждый Smart Monitor работает под управлением операционной системы Tizen OS и позволяет пользоваться популярными приложениями вроде Apple Music, Disney+, Netflix, Prime Video, Spotify и YouTube. Поддерживается Bluetooth-соединение, Wi-Fi, беспроводное Wireless Dex, также имеется хаб USB 3.0. В комплекте с мониторами поставляется пульт, позволяющий легко управлять интерфейсом даже без компьютерной мыши. В числе прочих особенностей — наличие голосового помощника Bixby и интегрированных стереодинамиков.

По данным представителя подразделения Visual Display Business, в числе прочего занимающегося выпуском Smart Monitor, модели представляют собой инновационные продукты, зарекомендовавшие себя как новая категория в эру т. н. «домашней жизни».



