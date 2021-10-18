MSI показала первые изображения материнских плат MEG, MPG и MAG на чипсете Intel Z690

Украинское представительство компании MSI опубликовало в Twitter три изображения материнских плат на чипсете Intel Z690 для новых процессоров Alder Lake. Как пишет портал VideoCardz, на снимках отметились модель MEG Ace (с золотыми акцентами) и MAG Tomahawk. Установить третью модель платы не удалось, но она относится к серии MPG.

Источник изображения: MSI

Сетевой информатор @momomo_us поделился спецификациями стартовой серии новых материнских плат MSI, которые производитель выпустит в ноябре. Компания также планирует выпуск флагманской модели MEG Godlike. С ассортиментом моделей и их техническими характеристиками можно ознакомиться ниже.

К старшему сегменту плат производителя также будет относится серия MEG Unify, визуальной отличительной особенностью которой является тёмное цветовое оформление и отсутствие RGB-подсветки. В среднем сегменте будут представлены платы MPG Carbon WIFI, Edge WIFI и новая модель Force WIFI. Серию MAG начального уровня будут представлять модели Tomahawk и Torpedo.

MSI Z690 MEG

MSI Z690 MPG

MSI Z690 MAG

По данным @momomo_us, все серии материнских плат MSI Z690 кроме флагманской MEG будут представлены моделями как с поддержкой памяти DDR4, так и с поддержкой нового стандарта ОЗУ DDR5. Платы серии MEG предложат только поддержку DDR5.

Компания, вероятнее всего, представит свои новые материнские платы на специальном мероприятии The Next Playground, запланированное на 2 ноября.



