HyperX представила комплект Streamer Starter Pack для начинающих создателей контента

Бренд HyperX, купленный в начале текущего года компанией НР, анонсировал комплект Streamer Starter Pack для создателей контента, блогеров и любителей игр. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 130 долларов США .

Здесь и ниже изображения HyperX

В состав набора входят микрофон HyperX SoloCast и гарнитура Cloud Core. Микрофон подключается к компьютеру посредством интерфейса USB . Он использует кардиоидную диаграмму направленности, которая отлично подходит для записи одного человека, например, во время стриминговых сеансов или переговоров в виртуальном пространстве.

Модель HyperX SoloCast располагает удобной подставкой, позволяющей размещать устройство под разными углами. Имеется резьба для стоек и штативов. В верхней части микрофона располагается сенсор выключения звука одним касанием со светодиодным индикатором состояния.

Частота дискретизации может составлять 48, 44,1, 32, 16 и 8 кГц; битрейт — 16 бит. Частотная характеристика — от 20 Гц до 20 кГц.

Что касается гарнитуры Cloud Core, то она относится к накладному типу. Наушники оснащены удобным оголовьем с отделкой из искусственной кожи и амбушюрами из материала с памятью формы. Для подключения служит кабель с 3,5-мм коннектором.



