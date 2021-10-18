HyperX представила комплект Streamer Starter Pack для начинающих создателей контента

Бренд HyperX, купленный в начале текущего года компанией НР, анонсировал комплект Streamer Starter Pack для создателей контента, блогеров и любителей игр. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 130 долларов США.

HyperX представила комплект Streamer Starter Pack для начинающих создателей контента

Здесь и ниже изображения HyperX

В состав набора входят микрофон HyperX SoloCast и гарнитура Cloud Core. Микрофон подключается к компьютеру посредством интерфейса USB. Он использует кардиоидную диаграмму направленности, которая отлично подходит для записи одного человека, например, во время стриминговых сеансов или переговоров в виртуальном пространстве.

Модель HyperX SoloCast располагает удобной подставкой, позволяющей размещать устройство под разными углами. Имеется резьба для стоек и штативов. В верхней части микрофона располагается сенсор выключения звука одним касанием со светодиодным индикатором состояния.

HyperX представила комплект Streamer Starter Pack для начинающих создателей контента

Частота дискретизации может составлять 48, 44,1, 32, 16 и 8 кГц; битрейт — 16 бит. Частотная характеристика — от 20 Гц до 20 кГц.

Что касается гарнитуры Cloud Core, то она относится к накладному типу. Наушники оснащены удобным оголовьем с отделкой из искусственной кожи и амбушюрами из материала с памятью формы. Для подключения служит кабель с 3,5-мм коннектором.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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