Патент Apple указывает на возможность появления выреза в верхней части дисплея MacBook Pro

Очередное мероприятие Apple, посвящённое презентации новых продуктов, состоится уже завтра. Помимо прочего, в рамках этого события ожидается анонс новых MacBook Pro. В преддверии этого события появились слухи касательно того, что в верхней части дисплея флагманских ноутбуков Apple появится вырез, напоминающий «чёлку» iPhone. Оказалось, что в арсенале компании есть патент, предполагающий конструкцию дисплея с вырезом.

Патент Apple указывает на возможность появления выреза в верхней части дисплея MacBook Pro

Изображение: MacRumors

Об этом пишут сетевые источники, указывая на патент «Дисплея электронного устройства с расширенной активной областью», который был зарегистрирован Apple в США в 2019 году. В нём описывается ноутбук, оснащённый основным прямоугольным экраном и двумя «расширенными областями» между экраном и неактивной границей. В документе сказано, что «первая и вторая прямоугольные расширенные области ноутбука отображают значки на чёрном фоне». Патент Apple говорит, что разработчики как минимум рассматривали возможность оснащения своих ноутбуков дисплеями с вырезом в верхней части, который используется для вывода данных о состоянии системы.

Слухи о возможном появлении выемки в дисплеях MacBook Pro усилились после того, как появилась информация о разрешении экранов новых ноутбуков Apple. Согласно имеющимся данным, новые MacBook Pro поддерживают разрешение 3024 x 1964 и 3456 x 2234 пикселя для 14- и 16-дюймовой версий соответственно. Если вычесть 74 пикселя из упомянутых значений, то получится разрешение 3024 x 1890 пикселей (14 дюймов) и 3456 x 2160 пикселей (16 дюймов), что даёт соотношение сторон 16:10. Все текущие модели ноутбуков Apple имеют соотношение сторон 16:10, а значит, дополнительные 74 пикселя могут означать наличие выемки в верхней части дисплея.

Патент Apple указывает на возможность появления выреза в верхней части дисплея MacBook Pro

Изображение: MacRumors

Этот слух также был подкреплён фото, на котором якобы изображён новый MacBook Pro с выемкой в дисплее. Что же на самом деле готовит Apple, станет известно уже завтра. Виртуальное мероприятие компании начнётся в 20:00 по московскому времени.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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