Анонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башни

Компания Thermalright представила процессорные охладители Peerless Assassin 120 SE и Peerless Assassin 120 SE ARGB для высокопроизводительных настольных компьютеров. Новинки выполнены в форме двойной башни и оснащены парой вентиляторов.

Анонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башни

Здесь и ниже изображения Thermalright

Конструкцией предусмотрено использование двухсекционного радиатора, через который проходят шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм. Их непосредственный контакт с крышкой процессора не предусмотрен. В основании находится прижимная пластина из меди с никелевым покрытием.

Анонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башни

Между секциями радиатора и на его внешней стороне располагаются 120-миллиметровые вентиляторы, построенные на надёжном гидродинамическом подшипнике. Скорость вращения их крыльчатки управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), достигая 1550 оборотов в минуту (±10%). Уровень шума не превышает 25,6 дБА. Формируется воздушный поток объёмом до 112 кубометров в час, а статическое давление достигает 1,53 мм водяного столба.

Анонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башни

У модификации Peerless Assassin 120 SE ARGB вентиляторы располагают многоцветной подсветкой. Контролировать её работу можно непосредственно через совместимую материнскую плату. Таким образом, эффекты могут быть синхронизированы с другими компонентами настольной станции.

Новинки совместимы с процессорами AMD в исполнении Socket AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 115x/1200. Информации об их ориентировочной цене пока нет.

Анонсирован кулер Thermalright Peerless Assassin 120 SE в форме двойной башни


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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