Мини-холодильник в стиле Xbox Series X станет доступен для предзаказа с 19 октября по цене $100

Мини-холодильник для напитков, дизайн которого повторяет Xbox Series X, будет доступен для предзаказа уже на следующей неделе. Устройство под названием Xbox Mini Fridge будет стоить $99,99 и поступит в продажу в Европе и Северной Америке.

Мини-холодильник в стиле Xbox Series X станет доступен для предзаказа с 19 октября по цене $100

theverge.com

Мини-холодильник будет иметь две полки и сможет вмещать до 12 банок с напитками. Новинка сможет похвастаться USB-разъёмом для зарядки мобильных устройств и адаптером постоянного тока для питания, что позволит использовать его в качестве портативного холодильника. Не обошлось и без подсветки, всё же игровой продукт.

Мини-холодильник в стиле Xbox Series X станет доступен для предзаказа с 19 октября по цене 0

theverge.com

Напомним, что устройство впервые было представлено на выставке E3 в начале текущего года. Xbox Mini Fridge стал реакцией Microsoft на шутки о том, что её флагманская консоль внешним видом напоминает холодильник. Напомним, что в прошлом году компания в единственном экземпляре выпустила полноразмерный холодильник в стиле Xbox Series X, который был разыгран среди поклонников игрового бренда.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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