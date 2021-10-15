TSMC прогнозирует сохранение дефицита чипов на весь следующий год

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на квартальной отчётной конференции несколько раз заявил, что высокая степень загрузки производственных линий компании будет сохраняться не только до конца этого, но и на протяжении всего следующего года. Другими словами, дефициту чипов так и не будет положен конец. Впрочем, островки благополучия в этой ситуации тоже будут появляться.

TSMC прогнозирует сохранение дефицита чипов на весь следующий год

Источник изображения: TSMC

Как пояснил глава TSMC в рамках сессии вопросов и ответов, целенаправленная работа компании по улучшению ситуации с поставками автокомпонентов на протяжении всего первого полугодия начнёт приносить свои плоды уже в ближайшие месяцы. Во всяком случае, со стороны TSMC ситуация с отгрузкой профильной продукции улучшилась уже в третьем квартале. Чтобы необходимые чипы добрались до производителей автокомпонентов и прописались в их готовых изделиях, потребуется ещё пара кварталов. Другими словами, автомобильный рынок некоторое улучшение почувствует к весне следующего года.

Генеральный директор TSMC не исключает коррекции запасов и в других рыночных сегментах — связанных с производством смартфонов и персональных компьютеров, например. Он не стал конкретизировать, когда и при каких условиях возникнет такая коррекция, так как это всего лишь предположение. В целом, руководство компании считает, что высокая степень загрузки конвейера TSMC — это следствие высокого спроса на её услуги и технологического лидерства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG представила двойной монитор Ergo Dual 27QP88D с парой панелей IPS QHDLG представила двойной монитор Ergo Dual 27QP88D с парой панелей IPS QHD
Дефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чиповДефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чипов
Дефицит замедлил рост продаж ПК в третьем кварталеДефицит замедлил рост продаж ПК в третьем квартале
ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»
Magic Leap получила $500 млн на создание AR-гарнитуры нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чиповДефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чипов
И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентовИ овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов
Власти США принудят участников рынка раскрыть информацию, которая поможет бороться с дефицитом чиповВласти США принудят участников рынка раскрыть информацию, которая поможет бороться с дефицитом чипов
Доля контрафакта в условиях дефицита чипов остаётся высокойДоля контрафакта в условиях дефицита чипов остаётся высокой
Американская компания Intel хочет открыть завод по производству чипов в Европе, страну пока не выбралиАмериканская компания Intel хочет открыть завод по производству чипов в Европе, страну пока не выбрали
Новое предприятие TSMC на юге Тайваня сосредоточится на выпуске 6-нм продукцииНовое предприятие TSMC на юге Тайваня сосредоточится на выпуске 6-нм продукции
Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрдПродажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрд
TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяцаTSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца
TSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокартыTSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокарты
Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работаютBosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают
Последние новости
Подгружаем последние новости