TSMC прогнозирует сохранение дефицита чипов на весь следующий год

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на квартальной отчётной конференции несколько раз заявил, что высокая степень загрузки производственных линий компании будет сохраняться не только до конца этого, но и на протяжении всего следующего года. Другими словами, дефициту чипов так и не будет положен конец. Впрочем, островки благополучия в этой ситуации тоже будут появляться.

Источник изображения: TSMC

Как пояснил глава TSMC в рамках сессии вопросов и ответов, целенаправленная работа компании по улучшению ситуации с поставками автокомпонентов на протяжении всего первого полугодия начнёт приносить свои плоды уже в ближайшие месяцы. Во всяком случае, со стороны TSMC ситуация с отгрузкой профильной продукции улучшилась уже в третьем квартале. Чтобы необходимые чипы добрались до производителей автокомпонентов и прописались в их готовых изделиях, потребуется ещё пара кварталов. Другими словами, автомобильный рынок некоторое улучшение почувствует к весне следующего года.

Генеральный директор TSMC не исключает коррекции запасов и в других рыночных сегментах — связанных с производством смартфонов и персональных компьютеров, например. Он не стал конкретизировать, когда и при каких условиях возникнет такая коррекция, так как это всего лишь предположение. В целом, руководство компании считает, что высокая степень загрузки конвейера TSMC — это следствие высокого спроса на её услуги и технологического лидерства.



