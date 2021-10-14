Производителя игровой периферии SteelSeries купил за $1,2 млрд владелец Jabra

GN Group, материнская компания производителя аудиоустройств Jabra, приобрела датского производителя игровой периферии SteelSeries за $1,2 млрд. Прежним владельцем SteelSeries, которая выпускает геймерские клавиатуры, мыши, гарнитуры и другие устройства, была скандинавская частная инвестиционная компания Axcel.

Изображение: SteelSeries

Компания SteelSeries была основана в Дании в 2001 году. Она сделала себе имя, выпуская качественные периферийные устройства, ориентированные на геймеров. Поскольку у GN Group уже есть бизнес, связанный с производством аудиотехники, компания заинтересована в игровых гарнитурах SteelSeries, ассортимент которых включает в себя модели разного форм-фактора и ценовых категорий.

Очевидно, GN Group стремится заработать на растущем спросе на игровые устройства. В компании ожидают, что рынок игрового оборудования продолжит расти в среднесрочной перспективе примерно на 7-8 % ежегодно. Несмотря на смену владельца, бренд SteelSeries никуда не денется и будет продолжать использоваться при запуске новых устройств.

Генеральный директор SteelSeries Эхтишам Раббани (Ehtisham Rabbani) заявил, что бренд продолжит фокусироваться на создании устройств и программного обеспечения для геймеров. Он также отметил, что бренд сохранит прежний состав руководителей. Вместе с этим, частью GN Group станут около 350 сотрудников SteelSeries, в том числе 80 инженеров-программистов. Отметим, что в настоящее время в состав GN Group входят бренды Jabra, специализирующийся на создании аудиогарнитур и других аудиоустройств, ReSound, выпускающий слуховые аппараты, а также производитель беспроводных гарнитур BlueParrot.



