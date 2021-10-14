Дефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чипов

Компания Hyundai Motor оказалась в числе тех производителей, которые не сократили объёмы выпуска автомобилей с началом пандемии, а потому на фоне конкурентов смогли продемонстрировать заметный рост продаж. Это не значит, что корейский гигант не пострадал от дефицита чипов. Компания намеревается наладить их разработку собственными силами, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков.

Дефицит заставил Hyundai задуматься о разработке собственных чипов

Источник изображения: Reuters

Об этом заявил операционный директор Hyundai Motor Хосе Муньос (Jose Munoz), как отмечает Reuters. Компании тоже пришлось останавливать автосборочные предприятия, но худшими периодами с точки зрения дефицита чипов представитель Hyundai назвал август и сентябрь, а теперь ситуация улучшается. Усилия Intel по расширению производственных мощностей тоже не остались без внимания операционного директора Hyundai Motor, хотя он отметил и готовность других представителей отрасли быстро наращивать объёмы производства.

«В нашем случае мы тоже хотим разрабатывать собственные чипы внутри группы, чтобы в меньшей степени зависеть от подобных ситуаций», — отметил Хосе Муньос. Он добавил, что это требует серьёзных инвестиций и времени, но Hyundai над этой проблемой уже работает. В четвёртом квартале компания не собирается сокращать объёмы производства автомобилей, а упущенное в текущем году она собирается наверстать в следующем. Тогда же Hyundai наладит выпуск электромобилей на территории США, в штате Алабама. Производитель призывает местные власти не отдавать предпочтение в субсидировании продукции тех предприятий, на которых действуют профсоюзы. Это ставит зарубежных производителей в неравное положение с американскими. Льготы на покупку электромобилей должны распространяться на машины всех марок, как считает представитель Hyundai.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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