LG представила двойной монитор Ergo Dual 27QP88D с парой панелей IPS QHD

Компания LG Electronics (LG) анонсировала мониторы семейства Ergo второго поколения, спроектированные для обеспечения максимального комфорта использования и гибкости при организации рабочего пространства.

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Дебютировали сдвоенная модель Ergo Dual 27QP88D с парой 27-дюймовых дисплеев и одинарная панель Ergo Single 32QP880 с 31,5-дюймовым экраном. Во всех случаях использована матрица IPS формата QHD с разрешением 2560 x 1440 пикселей.

Главная особенность мониторов — специальная подставка, позволяющая крепить устройство к краю стола. Она предлагает расширенный набор регулировок: это возможность выдвижения, втягивания, поворота, изменения высоты и наклона. Кроме того, подставка обеспечивает идеальное положение экрана для более комфортной работы на протяжении продолжительного времени.

Представленные новинки обладают поддержкой HDR10, яркостью 350 кд/м2 и временем отклика в 5 мс (GtG). Заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Реализована технология AMD FreeSync, отвечающая за повышение плавности изображения.

Устройства оборудованы интерфейсами HDMI и DisplayPort, концентратором USB 3.0, а также симметричным портом USB Type-C. Модель Ergo Single 32QP880 дополнительно укомплектована аудиосистемой MAXXAUDIO с парой 5-ваттных динамиков.



