Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона

Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона

Компания AMD сегодня представила новый графический ускоритель Radeon RX 6600. Новинка позиционируется в качестве видеокарты для игр в разрешении 1080р. Эталонным дизайном карта не располагает, задача по её реализации возложена на партнёров AMD. К моменту написания данного текста было представлено относительно небольшое количество нерефересных вариантов Radeon RX 6600 от компаний ASRock, MSI, PowerColor, ASUS, XFX, Sapphire и Gigabyte.

О всех видеокартах рассказывать в деталях не имеет никакого смысла, поскольку все они обладают фактически одинаковыми эталонными характеристиками. Ни один из производителей не представил версий Radeon RX 6600 с заводским разгоном. Причина этого неизвестна. Ответ, похоже, знает только сама госпожа Лиза Су (Lisa Su), глава AMD. Возможно карта получилась настолько мощной, что компания не хочет создавать с помощью неё конкуренцию своей более производительной модели Radeon RX 6600 XT.

Кратко напомним, что Radeon RX 6600 построена на графическом процессоре Navi 23 в версии с 28 вычислительными блоками, в состав которых входят 1792 потоковых процессоров. Кроме того, чип оснащён 28 блоками ускорения трассировки лучей. Средняя тактовая частота GPU в играх составляет 2044 МГц, а максимальная Boost-частота заявлена на уровне 2491 МГц.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 в исполнениях компаний ASRock, MSI, PowerColor, ASUS, XFX, Sapphire и Gigabyte

Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона
Партнёры AMD представили свои версии видеокарты Radeon RX 6600 — все без заводского разгона

Новинка получила 8 Гбайт оперативной памяти GDDR6 со 128-битной шиной и пропускной способностью 224 Гбайт/с. Также имеется скоростной буфер Infinity Cache объёмом 32 Мбайт и поддержка технологии Smart Access Memory, обеспечивающей прямой доступ CPU ко всему массиву видеопамяти. Для подключения используется интерфейс PCIe 4.0 x8 (физический разъём PCIe x16). Уровень энергопотребления карты (TGP) при эталонных частотах составляет 132 Вт. Для дополнительного питания имеется один 8-контактный разъём.

Все представленные на данный момент версии видеокарты от сторонних производителей копируют данные характеристики. При этом практически все оснащены двухвентиляторными системами охлаждения. Отличились лишь компании Gigabyte и ASRock. Первая представила модель Radeon RX 6600 Eagle, оснащённую тремя вентиляторами охлаждения, вторая — компактную версию Radeon RX 6600 Challenger ITX с системой охлаждения с одним вентилятором.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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