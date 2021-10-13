Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену $500

Компания HTC собирается уже завтра представить новую гарнитуру виртуальной реальности Vive Flow. Благодаря инсайдеру @evleaks появилась возможность взглянуть на эту новинку до её официально презентации. Хотя предоставленная информация не раскрывает конкретных технических характеристик устройства, можно наверняка сказать, что новинка будет автономной. То есть для её работы не потребуется наличие компьютера.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену $500

Источник изображений: Twitter / @evleaks

Новая VR-гарнитура Vive Flow сможет работать со смартфонами. К мобильным гаджетам устройство будет подключаться посредством Bluetooth.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0
Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

Кроме того, смартфон можно будет использовать в качестве контроллера для управления интерфейсом Vive Flow. Не исключена поддержка технологии Miracast, с помощью которой на гарнитуру со смартфона можно будет транслировать контент. Также, судя по всему, будет предусмотрено проводное подключение посредством кабеля USB Type-C.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

По данным портала Engadget, Vive Flow получит шесть степеней свободы, однако ни одно из представленных изображений не проясняет этого момента.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0
Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

Похоже, устройство также оснащено двумя камерами и парой интегрированных динамиков.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

Можно отметить использование необычного оголовья и наличие активной системы охлаждения. Это может указывать на наличие довольно производительного процессора внутри.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

Кроме того, гарнитура предложит настройки фокусного расстояния.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

По данным утечки, предзаказы на гарнитуру Vive Flow компания HTC начнёт принимать с 15 октября. Начало поставок устройства запланировано на ноябрь. Стоимость гарнитуры составит $500.

Автономная VR-гарнитура HTC Vive Flow получит необычный дизайн и цену 0

В комплект вместе с гарнитурой войдут семь приложений для виртуальной реальности, двухмесячная подписка на Infinity Vista и кейс для переноски устройства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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