AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Компания AMD сегодня официально представила ещё одну видеокарту на графическом процессоре с архитектурой RDNA2 — Radeon RX 6600. Это самое младшее решение в данной серии на текущий момент, и оно позиционируется в качестве видеокарты для комфортного гейминга в разрешении 1080р.

AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Источник изображений: AMD

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 построена на графическом процессоре Navi 23 в версии с 28 исполнительными блоками, которые располагают 1792 потоковыми процессорами и 28 блоками ускорения трассировки лучей. Средняя тактовая частота GPU в играх составляет 2044 МГц, а максимальная Boost-частота заявлена на уровне 2491 МГц. Конечно, сторонние производители представят версии новинки и с заводским разгоном.

AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Новинка оснащена 8 Гбайт оперативной памяти GDDR6 со 128-битной шиной и пропускной способностью 224 Гбайт/с. Также имеется скоростной буфер Infinity Cache объёмом 32 Мбайт и поддержка технологии Smart Access Memory, обеспечивающей прямой доступ CPU ко всему массиву видеопамяти. Для подключения используется интерфейс PCIe 4.0 x8 (физический разъём PCIe x16). Уровень энергопотребления видеокарты (TGP) при эталонных частотах составляет 132 Вт. Для дополнительного питания имеется один 8-контактный разъём.

AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Теоретический уровень производительности Radeon RX 6600 составляет 8,93 Тфлопс в операциях одинарной точности. Что касается производительности в реальных задачах, то по словам AMD, новинка способна обеспечить в большинстве современных играх частоту кадров выше 60 FPS при разрешении 1080p и максимальных настройках графики. Также в отдельных случаях, вроде Resident Evil Village, заявляется частота выше 100 FPS.

AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Новинка сравнивается с GeForce RTX 3060, так как на текущий момент это самая младшая видеокарта NVIDIA актуального поколения. В целом Radeon RX 6600 оказывается примерно на одном уровне с конкурентом, местами слегка проигрывая, а местами наоборот оказываясь впереди. А вот по производительности на ватт потреблённой энергии новинка AMD оказывается заметно лучше решения NVIDIA.

AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD
AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Также AMD отмечает поддержку Radeon RX 6600 технологии интеллектуального масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR). Она позволяет получить весьма высокую кадровую частоту даже при высоком разрешении. Например, в Vampire: The Masquerade – Bloodhunt новая видеокарта AMD может обеспечить больше 60 FPS в разрешении 4K при использовании FSR.

AMD представила видеокарту Radeon RX 6600 для комфортного гейминга в разрешении Full HD

Видеокарта Radeon RX 6600 в исполнении партнёров AMD поступит в продажу уже сегодня. Эталонных версий не ожидается. Рекомендованную цену производитель не стал объявлять, что вполне разумно в актуальных условиях тотального дефицита.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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