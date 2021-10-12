NVIDIA официально прекратила поддержку видеокарт на архитектуре Kepler

Компания NVIDIA, как и обещала несколько месяцев назад, официально прекратила поддержку графических ускорителей на базе архитектуры Kepler из 2012 года. Речь идёт о всей серии видеокарт GeForce 600 и основной части графических ускорителей серии GeForce 700.

NVIDIA официально прекратила поддержку видеокарт на архитектуре Kepler

Источник изображения: NVIDIA

Сегодня компания выпустила новый пакет графического драйвера GeForce Game Ready 496.13 WHQL, который лишён поддержки следующих видеокарт:

  • TITAN: GeForce GTX TITAN, GeForce GTX TITAN Black, GeForce GTX TITAN Z;
  • GeForce 700: GeForce GTX 780 Ti, GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, GeForce GTX 760, GeForce GTX 760 Ti (OEM), GeForce GT 740, GeForce GT 730, GeForce GT 720, GeForce GT 710;
  • GeForce 600: GeForce GTX 690, GeForce GTX 680, GeForce GTX 670, GeForce GTX 660 Ti, GeForce GTX 660, GeForce GTX 650 Ti BOOST, GeForce GTX 650 Ti, GeForce GTX 650, GeForce GTX 645, GeForce GT 640, GeForce GT 635, GeForce GT 630.

А вот для видеокарт GeForce GTX 750 Ti, GeForce GTX 750 и GeForce GTX 745 компания NVIDIA по-прежнему будет выпускать обновления, поскольку они основаны на более свежей архитектуре Maxwell: .

Следует отметить, что NVIDIA не полностью прекращает поддержку графической архитектуры Kepler. Видеокарты на её основе будут по-прежнему получать обновления безопасности. Что касается исправления ошибок, улучшения производительности, поддержки новых функций и новых оптимизированных игровых профилей, то их продолжат получать только видеокарты на архитектурах Maxwell, Pascal, Turing и Ampere.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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