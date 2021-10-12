Magic Leap получила $500 млн на создание AR-гарнитуры нового поколения

Компания Magic Leap, занимающаяся разработкой гарнитур дополненной реальности, заявила о получении новых средств на развитие технологий и намерении выпустить AR-модель Magic Leap 2 уже в следующем году. Некоторые пользователи в рамках программы бета-тестирования имеют возможность работать с ним уже сейчас.

twitter.com/magicleap

Во вчерашнем интервью CNBC глава компании Пегги Джонсон (Peggy Johnson) заявила, что новинка будет самой компактной и лёгкой в индустрии, получит удвоенное поле обзора и будет применять специальную технологию, позволяющую использовать гарнитуру в условиях яркого освещения. При этом новинка рассчитана в первую очередь на корпоративных пользователей, на её разработку дополнительно привлечено $500 млн инвестиций.

В своё время стартап Magic Leap получил почти $3 млрд финансирования на разработку AR-гарнитуры. Позже название модели сменили с Magic Leap 1 на Magic Leap One Creator Edition в попытке привлечь профессиональных пользователей. В итоге в 2020 году пришлось уволить до 1000 человек — около половины всех сотрудников, сменились и многие топ-менеджеры компании, включая её прежнего главу, на смену которому пришла Джонсон.

В апреле она заявила, что уже в этом году появится ограниченное число гарнитур нового поколения, на 20 % легче и с удвоенным полем обзора. Судя по последнему заявлению, гарнитура Magic Leap 2 рассчитана на бизнес-пользователей.

В одном из недавних постов Джонсон заявила, что по оценкам International Data Corp. (IDC), рынок AR/VR-устройств к концу 2024 года вырастет до $140 млрд. Она назвала корпоративных клиентов компании, включая Ericsson и страховую компанию Farmers Insurance — последняя уже использовала технологию для дистанционного обучения новых сотрудников в период пандемии. Также в числе стратегических партнёров названы Google Cloud, PTC, NVIDIA и VMWare.

Хотя по словам Пегги Джонсон основным видом деятельности является разработка AR-решений для бизнеса, компания сохраняет большой интерес к пользовательским решениям. Также известно, что Magic Leap уже получила запросы от нескольких компаний на покупку лицензий на её технологии и намерена активно использовать эти возможности, если они помогут расширить позиции и возможности бизнеса на корпоративном рынке.



