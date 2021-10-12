Дефицит замедлил рост продаж ПК в третьем квартале

Мировые продажи персональных компьютеров по-прежнему растут, однако темпы этого роста в третьем квартале текущего года замедлились по причине снижения продаж в США, вызванных проблемами в поставках компонентов. Со ссылкой на свежий отчёт аналитиков из IDC об этом передаёт издание The Register.

Дефицит замедлил рост продаж ПК в третьем квартале

Источник изображения: The Register

По данным IDC, продажи ПК растут шестой квартал подряд. Однако по итогам последнего трёхмесячного отрезка рост оказался минимальным, на уровне 3,9 %. В количественном выражении за третий квартал текущего года в мире было продано 86,652 млн компьютеров.

«Индустрии ПК по-прежнему мешают проблемы с поставками и логистикой и, к сожалению, за последние месяцы в решении этих вопросов не произошло значительного прогресса», — отмечает аналитик IDC Джитеш Урбани (Jitesh Ubrani). Замедленные темпы роста аналитики связывают с проблемами в поставках компонентов в США и отмечают, что годом ранее в тот же отчётный период наблюдалась совсем другая картина.

«После года ускоренных продаж по причине перехода на удалённый режим работы и обучения в США наблюдается сниженный интерес к покупкам новых компьютеров. Тем не менее, основное замедление роста связанно с тем, что в ключевых сегментах количество предложений явно отстаёт от спроса, а запасы новой продукции находятся ниже нормального уровня», — отмечает старший аналитик IDC Неха Махаджан (Neha Mahajan).

Выше среднего по рынку продажи ПК выросли только у Dell Technologies и Apple. Первая реализовала 15,18 млн ПК (рост на 26,6 %), вторая поставила 7,645 млн компьютеров Mac, что на 9,9 % выше, чем во втором квартале. Поставки ПК компании Lenovo выросли на 3,1 %, составив 19,77 млн штук, HP поставила на рынок 17,59 млн ПК, что на 5,8 % выше, чем кварталом ранее, Acer и ASUS поставили 6 млн и 5,982 млн ПК соответственно. В процентном соотношении их поставки повысились на 3,6 и 1,4 % соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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