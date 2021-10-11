Стартап Light Field представил первый голографический дисплей с высоким разрешением

Команда инженеров стартапа Light Field Lab из Кремниевой долины представили голографический дисплей SolidLight. Они утверждают, что эта голографическая платформа имеет самое высокое разрешение среди всех когда-либо разработанных аналогов.

Light Field Lab

Стартап из Кремниевой долины представил технологию голографического дисплея SolidLight. Устройство не отслеживает поворот головы, но трехмерное изображение с его помощью можно увидеть под любым углом

В течение многих лет исследователи по всему миру работали над созданием настоящего голографического дисплея — такой технологии, которая позволяет человеку видеть перед собой трехмерное изображение. С появлением SolidLight эта цель, похоже, очень близка к воплощению в реальность. Представители прессы, которые видели это устройство лично, описывают его как «настоящую голограмму» или «первую в своем роде».

Голографический дисплей с высоким разрешением также уникален по своему строению. Он состоит из комбинации различных наноустройств, среди которых высокопроизводительная программируемая логическая интегральная схема типа FPGA, различные электронные компоненты, настенные контроллеры отображения и реле, состоящее из наночастицы с полимерным покрытием. Все это размещено в одном резервуаре. Передняя часть этой «коробки» покрыта сложной поверхностью, модулирующей фазы колебаний.

Чтобы создать готовый дисплей, разработчики размещают подмодули вместе в определенном порядке и получают дисплей большего размера, имеющий разрешение 16x10 тыс. пикселей. Эта конфигурация способна генерировать голограммы из 2,5 миллиардов пикселей с плотностью 10 миллиардов пикселей на метр. Голограммы создаются путем излучения света в пространство перед дисплеем под миллионами разных углов, позволяя зрителям видеть отображаемый объект во всех измерениях. Это делает голограммы трехмерными для человеческого мозга.

На своей странице стартап Light Field Lab отмечает, что в SolidLight нет отслеживания движения головы пользователя и задержки в смене изображения. Авторы также отмечают, что они начали принимать заказы на свою новую платформу и что клиенты могут свободно использовать ее так, как им хочется. Исследователи предполагаются, что скорее всего первые пользователи будут использовать платформу для создания голографических видеостен в натуральную величину.



