ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»

Компания ASUS представила новый графический ускоритель GeForce RTX 3070 Ti Turbo, оснащённый системой охлаждения c вентилятором тангенциального типа, более известного в народе как «турбина».

ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»

Источник изображений: ASUS

Новинка предназначена для использования в компактных компьютерных корпусах, где место под установку видеокарты ограничено двумя слотами расширения, или в составе рабочих станций, где требуется установка сразу нескольких видеокарт. Поскольку ускорители с такими система охлаждения обычно оцениваются дешевле моделей с более эффективными и тихими СО, оснащёнными двумя или тремя вентиляторами, их также нередко выбирают для последующего использования с системой жидкостного охлаждения.

ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»
ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»

Для получения дополнительного питания ASUS GeForce RTX 3070 Ti Turbo оснащена двумя 8-контактными разъёмами. В основе модели используется графический процессор NVIDIA GA104-400 с базовой и Turbo-частотами на уровне 1575 и 1770 МГц соответственно, что является номинальными значениями для данной видеокарты. На борту также имеется 8 Гбайт видеопамяти GDDR6X с разрядностью шины 256 бит и пропускной способностью 19 Гбит/с.

ASUS выпустила GeForce RTX 3070 Ti с «турбиной»

О цене на модель GeForce RTX 3070 Ti Turbo производитель ничего не сообщает.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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