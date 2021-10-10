Intel слишком поздно нацелилась на рынок контрактных услуг, как считают эксперты

С начала этого года курс акций Intel укрепился на 8 %, причём основной период роста пришёлся с середины февраля по конец мая, когда новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) делал главные заявления по поводу дальнейшей стратегии развития процессорного гиганта. Не все аналитики разделяют его оптимизм по поводу целесообразности выхода на рынок контрактных услуг.

Intel слишком поздно нацелилась на рынок контрактных услуг, как считают эксперты

Источник изображения: ExtremeTech

Напомним, Intel уже выделила $20 млрд на расширение своих производственных мощностей в Аризоне, а до конца года должна определиться с местом строительства предприятия в Европе, которое будет обслуживать сторонние компании. Уже сейчас часть производственных мощностей в Ирландии компания выделила под выпуск компонентов для автомобильной промышленности, которые остаются в большом дефиците. Европейских клиентов, которые придерживаются консервативного подхода к выбору литографических технологий, Intel агитирует смелее переходить на передовые технологические нормы.

Аналитики Bank of America Securities считают решение Intel выйти на рынок контрактных услуг не только запоздалым, но и несущим в себе серьёзные финансовые риски. Данная инициатива будет отвлекать на себя слишком много ресурсов, а гарантировать адекватную финансовую отдачу пока вряд ли можно. Многое прояснится 18 ноября, когда компания проведёт мероприятие для аналитиков, на котором поведает подробности о своей стратегии в этой сфере.

Кроме того, специалисты Bank of America Securities упрекают Intel в сохранении высокой зависимости от достигающего зрелости рынка ПК. Этот и предыдущий годы с их высоким спросом скорее нужно считать аномалией, а в целом у Intel не так много возможностей расширять свой бизнес в этом сегменте. Напротив, AMD демонстрирует способность теснить главного конкурента, да и процессоры с архитектурой Arm готовы себя проявить не только в потребительском, но и в серверном сегменте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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