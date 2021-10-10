Новый разъём питания для PCIe 5.0 сможет выдавать до 600 Вт

По мере роста мощности видеокарт возникает потребность в новом коннекторе питания. Ресурс Igor's Lab опубликовал схемы разъёма, предназначенного для работы с PCIe 5.0. Его поддержка может появиться с выходом нового поколения видеокарт AMD и NVIDIA.

Источник: tomshardware.com

Разъём питания 12VHPWR включает 16 контактов: 12 силовых и 4 сигнальных, и на данный момент нет ясности, для каких целей будут использоваться последние. Разъём предназначен для работы с видеокартами PCIe 5.0 и не поддерживает периферийные устройства предыдущих поколений. С появлением 12VHPWR, как предполагается, отпадёт нужда в использовании нескольких разъёмов для PCIe, в результате будет меньше путаницы с кабелями: производителям не придётся снабжать особо мощные видеокарты двумя или тремя 8-контактными разъёмами — хватит одного 12VHPWR.

Согласно чертежам, 12VHPWR не соответствует стандарту MicroFit Molex. Силовые контакты расположены в 3 мм друг от друга, в то время как на существующих 6- и 8-контактных разъёмах дистанция установлена в 4,2 мм. Его ширина составляет 18,85 мм, поэтому миниатюрным его назвать не получится, хотя он явно занимает меньше места, чем три 8-контактных разъёма питания PCIe. Однако он всё-таки уже собственного 12-контактного разъёма от NVIDIA, который имеет ширину 19 мм.

Источник: tomshardware.com

Каждый силовой контакт 12VHPWR поддерживает ток до 9,2 А, что при напряжении шины в 12 В обеспечит разъёму суммарную мощность 662,4 Вт, хотя официальный показатель ограничен на отметке в 600 Вт. Компания Amphenol ICC уже указала разъём на своём сайте, правда, назвав его «системой коннекторов Minitek Pwr CEM-5 PCIe» и отметив, что максимальный ток контакта составляет уже 9,5 А. В качестве сфер применения перечислены рынки ИИ и облачных систем, игровых консолей, графических интерфейсов, сетей, серверов и систем хранения данных.

С выходом продукции на архитектуре Ampere компания NVIDIA начала продвигать собственный 12-контактный коннектор, который практически не использовался производителями, предпочитающими стандартные 6- и 8-контактные решения. С появлением разъёма 12VHPWR производителям придётся либо внедрить его в свою продукцию, либо обеспечить клиентов переходниками.



