Слухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса

В прошлом месяце ходили слухи, что следующее поколение флагманских чипсетов Dimensity от MediaTek будет использовать новую архитектуру ARMv9. Кроме того, согласно слухам, MediaTek является одной из первых компаний, которая разместила заказы на 4-нм продукцию TSMC. Техноблог Digital Chat Station раскрыл новые подробности о характеристиках нового чипа, который будет называться Dimensity 2000.

Слухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса

gsmarena.com

По данным источника, новый флагманский чип MediaTek получит высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц. Кроме того, чипсет будет содержать три ядра Cortex-A710 и четыре Cortex-A510. Таким образом, конфигурация CPU грядущего чипсета MediaTek, скорее всего, повторит ещё не анонсированные Qualcomm Snapdragon 898 и Samsung Exynos 2200.

В качестве графического процессора будет использоваться Mali-G710 MC10. По данным ARM, Mali-G710 по производительности на 20 % превосходит G78. Стоит отметить, что Samsung оснастит конкурирующий Exynos 2200 графикой AMD RDNA2, которая должна быть производительнее графики Mali.

Слухи: MediaTek Dimensity 2000 будет производиться по нормам 4-нм техпроцесса

gsmarena.com

Производительность CPU и GPU грядущего чипсета MediaTek во многом будет зависеть от тактовых частот, которые могут быть достигнуты благодаря переходу на 4-нм техпроцесс. Дата запуска MediaTek Dimensity 2000 пока неизвестна, однако предполагается, что первые смартфоны с процессорами на ARMv9 выйдут на рынок в начале следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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