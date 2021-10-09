Xiaomi готовит умные телевизоры Redmi Smart TV X модельного ряда 2022 года

Китайская компания Xiaomi обнародовала ряд тизеров, сообщающих о скором анонсе смарт-телевизоров Redmi Smart TV X модельного ряда 2022 года. Эти панели дебютируют уже в текущем месяце.

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Известно, что новинки будут выполнены в корпусе с металлической рамкой. Экран займёт приблизительно 97 % площади фронтальной поверхности.

От моделей Redmi Smart TV X нынешнего поколения готовящиеся устройства унаследуют аудиосистему с сабвуфером. В семейство войдут телевизоры формата 4К с разрешением 3840 x 2160 пикселей.

Информации о диагонали панелей на данный момент нет. Но, вероятнее всего, в новое семейство войдут устройства размером от 50 дюймов.

Новинки получат поддержку технологии MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), которая призвана компенсировать размытие при показе динамичных сцен и повысить плавность изображения.

Официальная презентация телевизоров Redmi Smart TV X модельного ряда 2022 года состоится 20 октября.



