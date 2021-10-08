Nanya Technology предупредила о грядущем снижении спроса на оперативную память

Руководство производителя оперативной памяти Micron Technology недавно ухудшило прогноз на четвёртый квартал в связи с дефицитом прочих компонентов, без которых компаниям нет смысла закупать дополнительные объёмы чипов памяти. Подобную точку зрения разделяют и представители Nanya Technology — четвёртого по величине производителя микросхем DRAM в мире.

Источник изображения: Nanya Technology

Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии Ли Пэй Ина (Lee Pei-ing), президента Nanya Technology, снижение спроса на микросхемы оперативной памяти может наблюдаться вплоть до первого квартала 2022 года. Многие производители электронных устройств столкнулись с дефицитом прочих компонентов, а потому не видят смысла создавать излишки DRAM у себя на складах. Продажи микросхем оперативной памяти в результате сократятся в текущем квартале, как считает представитель Nanya.

На цепочки поставок, по его словам, оказывают негативное влияние сразу несколько неожиданных факторов. Во-первых, это локдауны во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, где сосредоточено немало профильных предприятий. Во-вторых, это отключения электроснабжения промышленных предприятий в отдельных районах Китая. Спрос на ноутбуки и хромбуки снизился, по словам руководителя Nanya, а производители телевизоров и автомобилей не могут получить достаточное количество необходимых компонентов для выпуска собственной продукции. При этом фундаментальный спрос на серверы, смартфоны и некоторые типы потребительской электроники в среднесрочной перспективе не снизится, как убеждён глава Nanya.



