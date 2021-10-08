Nanya Technology предупредила о грядущем снижении спроса на оперативную память

Руководство производителя оперативной памяти Micron Technology недавно ухудшило прогноз на четвёртый квартал в связи с дефицитом прочих компонентов, без которых компаниям нет смысла закупать дополнительные объёмы чипов памяти. Подобную точку зрения разделяют и представители Nanya Technology — четвёртого по величине производителя микросхем DRAM в мире.

Nanya Technology предупредила о грядущем снижении спроса на оперативную память

Источник изображения: Nanya Technology

Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии Ли Пэй Ина (Lee Pei-ing), президента Nanya Technology, снижение спроса на микросхемы оперативной памяти может наблюдаться вплоть до первого квартала 2022 года. Многие производители электронных устройств столкнулись с дефицитом прочих компонентов, а потому не видят смысла создавать излишки DRAM у себя на складах. Продажи микросхем оперативной памяти в результате сократятся в текущем квартале, как считает представитель Nanya.

На цепочки поставок, по его словам, оказывают негативное влияние сразу несколько неожиданных факторов. Во-первых, это локдауны во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, где сосредоточено немало профильных предприятий. Во-вторых, это отключения электроснабжения промышленных предприятий в отдельных районах Китая. Спрос на ноутбуки и хромбуки снизился, по словам руководителя Nanya, а производители телевизоров и автомобилей не могут получить достаточное количество необходимых компонентов для выпуска собственной продукции. При этом фундаментальный спрос на серверы, смартфоны и некоторые типы потребительской электроники в среднесрочной перспективе не снизится, как убеждён глава Nanya.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Исследование показало, что HDMI- и антенные кабели не имеют необходимой защиты от помехИсследование показало, что HDMI- и антенные кабели не имеют необходимой защиты от помех
AMD сообщила о падении производительности своих процессоров до 15 % в Windows 11, но пообещала всё исправитьAMD сообщила о падении производительности своих процессоров до 15 % в Windows 11, но пообещала всё исправить
Goodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкойGoodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкой
И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентовИ овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов
В нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder LakeВ нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder Lake
Блок рекламы


Похожие новости
Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400
Память 3D XPoint по объёмам поставок обгонит DRAM к концу десятилетия, считают аналитикиПамять 3D XPoint по объёмам поставок обгонит DRAM к концу десятилетия, считают аналитики
Western Digital представила платформу для HDD рекордного объёма — с флеш-памятью и повышенной производительностьюWestern Digital представила платформу для HDD рекордного объёма — с флеш-памятью и повышенной производительностью
Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5
Sony предупредила фотографов, что лазеры могут повредить датчики камерSony предупредила фотографов, что лазеры могут повредить датчики камер
Kingston представила оперативную память FURY Renegade, Beast и Impact с частотой до 5333 МГцKingston представила оперативную память FURY Renegade, Beast и Impact с частотой до 5333 МГц
G.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГцG.Skill и MSI представили оперативную память Trident Z Maverik DDR4 с частотой 3600 МГц
Резкий рост цен на память начал угрожать производству принтеровРезкий рост цен на память начал угрожать производству принтеров
В течение 2021 года рост цен на память DDR3 составит 40–50 %В течение 2021 года рост цен на память DDR3 составит 40–50 %
AMD рекомендует память DDR4-4000 для процессоров Ryzen 5000-й серииAMD рекомендует память DDR4-4000 для процессоров Ryzen 5000-й серии
Последние новости
Подгружаем последние новости