Goodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкой

Польская компания Wilk Elektronik SA, известная под торговой маркой Goodram, анонсировала модули оперативной памяти IRDM RGB DDR4, разработанные для настольных компьютеров игрового уровня.

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Изделия выполнены на специально отобранных компонентах и чипах Micron. Напряжение питания составляет 1,35 В, тайминги — 18-22-22. Память функционирует на частоте 3600 МГц.

В настоящее время серия представлена модулями ёмкостью 8 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом 16 Гбайт. Предусмотрен радиатор охлаждения, выполненный из комбинации алюминия, кремния и магния: он отлично отводит тепло даже во время интенсивной работы.

В верхней части модулей имеется эффектная многоцветная подсветка на основе восьми светодиодов. Управлять её работой можно непосредственно через материнские платы производства ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock. Это обеспечивает возможность программирования световых эффектов и их синхронизации с другими RGB-устройствами, такими как компьютерный корпус, система охлаждения, клавиатура, наушники или мышь.

Модули IRDM RGB DDR4 работают с профилями XMP и совместимы с процессорами AMD Ryzen. На изделия предоставляется пожизненная гарантия.



