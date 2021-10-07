Goodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкой

Польская компания Wilk Elektronik SA, известная под торговой маркой Goodram, анонсировала модули оперативной памяти IRDM RGB DDR4, разработанные для настольных компьютеров игрового уровня.

Goodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкой

Здесь и ниже изображения Goodram

Изделия выполнены на специально отобранных компонентах и чипах Micron. Напряжение питания составляет 1,35 В, тайминги — 18-22-22. Память функционирует на частоте 3600 МГц.

В настоящее время серия представлена модулями ёмкостью 8 Гбайт. Они будут предлагаться в комплектах из двух штук суммарным объёмом 16 Гбайт. Предусмотрен радиатор охлаждения, выполненный из комбинации алюминия, кремния и магния: он отлично отводит тепло даже во время интенсивной работы.

Goodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкой

В верхней части модулей имеется эффектная многоцветная подсветка на основе восьми светодиодов. Управлять её работой можно непосредственно через материнские платы производства ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock. Это обеспечивает возможность программирования световых эффектов и их синхронизации с другими RGB-устройствами, такими как компьютерный корпус, система охлаждения, клавиатура, наушники или мышь.

Goodram представила модули памяти IRDM RGB DDR4 с эффектной подсветкой

Модули IRDM RGB DDR4 работают с профилями XMP и совместимы с процессорами AMD Ryzen. На изделия предоставляется пожизненная гарантия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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