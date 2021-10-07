И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов

Итогом недавнего виртуального совещания с представителями автомобильной и полупроводниковой отраслей стало требование властей США предоставить подробные данные о цепочке поставок, включая объёмы заказов и производства, до 8 ноября этого года. Представители TSMC считают, что смогут ответить на запрос властей США, не раскрывая коммерческой тайны своих клиентов.

И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов

Источник изображения: TSMC

Пример TSMC показателен в том смысле, что компания контролирует более половины мирового рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Её клиентами являются Apple, AMD, Qualcomm, Intel, Sony, Broadcom и NVIDIA, не говоря уже о прочих разработчиках полупроводниковых решений. Некоторые из клиентов TSMC уже успели выразить озабоченность необходимостью делиться с третьей стороной чувствительной информацией, а потому обратились в суд тайваньской инстанции с требованием запретить TSMC отвечать на подобные запросы.

Как отмечает Nikkei Asian Review, представители TSMC уже получили опросный лист из 13 пунктов от властей США, и руководство тайваньского производителя считает возможным заполнить его таким образом, чтобы удовлетворить потребности американских чиновников без явного ущемления интересов своих клиентов. Помимо прочего, опросник предлагает назвать трёх крупнейших клиентов и соотношение долей в объёме заказов между ними. Предлагается также выявить, какие из наименований продукции пользуются максимальным спросом по глубине предварительных заказов во времени.

Представители TSMC выразили решимость в защите коммерческих интересов своих клиентов, но заявили о необходимости дождаться дополнительных разъяснений со стороны властей США. Ответить на запросы чиновников придётся и многим другим компаниям, которые вовлечены в цепочку обработки полупроводниковой продукции и её поставок конечным клиентам. Председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) недавно заявил, что дефицит вызван стремлением многих клиентов создать увеличенный запас компонентов в свете возможных перебоев с поставками. Компания сама пыталась регулировать поставки продукции, но подобные меры вряд ли способны кардинальным образом изменить ситуацию в ближайшие месяцы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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И овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентовИ овцы целы: TSMC убеждена, что сможет ответить на запросы властей США без ущемления интересов клиентов
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