AMD сообщила о падении производительности своих процессоров до 15 % в Windows 11, но пообещала всё исправить

Новая операционная система Windows 11 от компании Microsoft может снижать производительность всех официально поддерживаемых процессоров AMD в рабочих и игровых нагрузках. При этом в некоторых игровых приложениях, в частности киберспортивных, снижение быстродействия может достигать 10–15 %. В рабочих приложениях скорость процессоров может снижаться на 3–5 %.

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Компания AMD указывает, что разработка новой версии BIOS, а также обновления для Windows 11 для решения этой проблемы уже ведётся. Они станут доступны в этом месяце.

Отмечается, что снижению производительности подтверждены всё процессоры серии Ryzen, для которых была заявлена совместимость с Windows 11. В их число вошли модели серий Ryzen 3000, Ryzen 4000 и Ryzen 5000 на архитектурах Zen 2 и Zen 3. Кроме того, аналогичная проблема встречается на серверных процессорах AMD EPYC и последних моделях чипов серии Athlon. С полным списком процессоров AMD, поддерживаемых операционной системой Windows 11, можно ознакомиться по этой ссылке.

В сообщении AMD на форуме Reddit указывается, что снижение производительности вызывается двумя факторами. Во-первых, при использовании Windows 11 до трёх раз возрастает задержка в работе кеш-памяти 3-го уровня. Эта ошибка может оказывать влияние на быстродействие приложений, чувствительных к скорости работы подсистемы памяти. Производительность в обычных приложениях может падать на 3-5 %, а в играх, в частности киберспортивных, — на 10–15 %.

Кроме того, компания отмечает неправильную работу механизма Collaborative Processor Performance Control (CPPC2), которая в сочетании с планировщиком Windows должна перенаправлять потоки на самые быстрые ядра процессора для достижения максимальной производительности, что в первую очередь влияет на быстродействие приложений, использующих малое количество вычислительных потоков. Эта разница в производительности может быть сильнее заметна у процессоров с восемью или более ядрами, обладающими заявленным показателем TDP от 65 Вт и выше.

Портал Tom’s Hardware обратился к AMD, но там ответили, что пока ничего нового добавить не могут. Компания сообщила, что она вместе с Microsoft «активно исследует известные проблемы и разрабатывает для них соответствующие решения». В AMD также посоветовали пока не спешить с обновлением до Windows 11. А тем, кто уже столкнулся с проблемой падения производительность в новой ОС, компания посоветовала вернуться обратно на Windows 10, пока указанные недостатки не будут устранены.

В AMD ожидают, что новое обновление для Windows 11 исправит проблемы с кеш-памятью 3-го уровня у затронутых процессоров. Сама же она готовит обновление BIOS для корректной работы CPPC2 в новой ОС.



