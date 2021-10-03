В нидерландском Amazon появился Intel Core i9-12900K за €847 и другие процессоры Alder Lake

В нидерландском отделении Amazon появились процессоры Intel Core 12 поколения. Флагманский 16-ядерный процессор Core i9-12900K появился с ценником €847 с учётом налога в 21 %. Модель Core i7-12700K предлагается на платформе по цене €641, а чип Core i5-12600K оценён в €324.

Источник: videocardz.com

Речь идёт о моделях серии K с интегрированными графическими чипами. На страницах продуктов упоминается тактовая частота: 3,2 ГГц у Intel Core i9-12900K, 3,6 ГГц у 12700K и 3,7 ГГц для модели 12600K. Пока неясно, что именно за тактовая частота указана на соответствующих страницах и почему она не соответствует информации, полученной ранее из других источников.

Как ожидается, Intel начнёт продажи десктопных версий новых процессоров серий K и KF Alder Lake-S уже 4 ноября. Получается, что на страницах Amazon данные продукты появились примерно на месяц раньше срока. Однако, по некоторым другим данным, процессоры Intel Core 12 поколения поступят в продажу несколько раньше — 28 октября, поэтому в ближайшее время аналогичные товарные позиции могут появиться у других розничных продавцов.

Источник: videocardz.com

Напомним, чуть ранее стало известно, что партнёры Intel запускают производство ноутбуков на новых процессорах в начале ноября — это будут производительные модели на чипах Alder Lake-P. В начале будущего года стартует производство моделей на экономичных процессорах Alder Lake-M.



