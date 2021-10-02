Исследование показало, что HDMI- и антенные кабели не имеют необходимой защиты от помех

Согласно результатам исследования экспертов из нескольких европейских ведомств, занимающихся вопросами качества и безопасности устройств связи и телекоммуникационных средств, большинство продающихся сегодня потребительских HDMI-кабелей, а также коаксиальных антенных кабелей плохо экранированы и не соответствуют принятым стандартам электромагнитной совместимости для технических средств.

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Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных электромагнитных помех и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам. Для примера, плохо экранированный разъём USB 3.0 способен создавать электромагнитные помехи и проводить к снижению качества связи радиомодулей Wi-Fi и Bluetooth. А плохо экранированная микроволновая печь может создавать помехи в работе радиоприёмников и даже всей электросети в целом.

В ходе исследования специалистами европейских технических ведомств, в число которых вошли эксперты из Совета по электробезопасности Швеции, были протестированы два типа широко используемых сегодня потребительских кабелей — HDMI и антенных. Проверке подверглись 30 кабелей из первой и 30 кабелей второй категорий длиной от 1,5 до 3 метров. В итоге лишь три HDMI кабеля прошли проверку на соответствие стандартам ЭМС. Аналогичные результаты показали и антенные кабели. Лишь четыре из них соответствовали требованиям «класса А» согласно спецификациям категорий стандарта.

В своём отчёте эксперты отмечают, что в 2012 году уже проводились аналогичные исследования. Новое же показало, что качество HDMI- и антенных кабелей с того времени заметно ухудшилось.

Специалисты не назвали, кабели каких производителей использовались в исследовании, однако данный факт не имеет никакого значения. Реальной разницы между дешёвыми и дорогими кабелями в рамках проверки обнаружено не было — и те, и другие в равной степени оказались плохо экранированы. По мнению экспертов, данный факт ещё сильнее усложняет выбор для потребителя, поскольку именитый бренд и высокая цена в данном случае не являются гарантией качества продукта.



