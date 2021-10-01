Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Компания Razer расширила ассортимент продукции для стримеров, представив веб-камеру Kiyo X стоимостью $80, а также карту захвата Ripsaw X стоимостью $140. Обе новинки рассчитаны на тех, кто хотел бы начать заниматься трансляцией своего контента, но при этом ограничен в бюджете, выделенном под оборудование для стриминга.

Источник изображений: Razer

Модель веб-камеры Kiyo X представляет собой более доступную альтернативу более дорогой версии Kiyo, оснащённой встроенной кольцевой светодиодной подсветкой, а также премиальной версии Kiyo Pro, оснащённой адаптивным оптическим сенсором. Новинка предлагает базовые функции, которые требуются от недорогой, но надёжной камеры. Она оснащена 2,1-мегапиксельным сенсором, поддерживающим четыре режима работы: с разрешением 1080p и 30 кадров в секунду, 720p и 60 кадров секунду, а также 480p и 360p при 30 кадрах.

Для сравнения, ниже представлены возможности всех моделей веб-камер серии Kiyo и их стоимость:

Kiyo X: 1080p/30, 720p/60, 480p/30, 360p/30, сенсор 2,1 Мп, цена $79,99;

Kiyo: 1080p/30, 720p/60, 480p/30, 360p/30, сенсор с разрешением 4 Мп, встроенная кольцевая подсветка, цена $99,99;

Kiyo Pro: 1080p/60, 720p/60, 480p/30, 360p/30, сенсор с разрешением 2,1 Мп, адаптивный оптический сенсор, цена $199,99.

Компания отмечает, что Kiyo X обладает функцией умного автофокуса, но при желании можно использовать и ручной. Кроме того, в ней заявлена поддержка нескольких предустановленных настроек изображения, 82-градусный угол обзора и универсальные возможности установки. И хотя камера не оснащена физической кольцевой подсветкой, она имеет виртуальную.

«Создавайте студийные условия освещения без лишних хлопот. Функция Razer Virtual Ring Light позволяет настроить подсветку непосредственно из операционной системы Windows», — пишет производитель.

Компания поясняет, что камера использует в качестве источника света излучение монитора. Как это работает и насколько качественно, вероятно, зависит от того, какими возможностями яркости обладает тот или иной дисплей. Здесь компания не даёт пояснений.

Карта захвата Razer Ripsaw X, по словам производителя, «обеспечит великолепное качество изображения» за счёт поддержки записи видео в разрешении до 4K при частоте 30 кадров в секунду. Новинка оснащена разъёмами USB 3.0 и HDMI 2.0. Производитель поясняет, что карту захвата можно подключить к DSLR-камере или другому стриминговому оборудованию с практически нулевой задержкой.

«Razer Ripsaw X будет великолепно работать с любой портативной камерой, обладающей HDMI-входом. Карта захвата совместима со множеством популярных моделей камер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm и GoPro. Она будет готова к работе сразу после подключения», — указывает Razer.

Новинка на $20 дешевле модели Ripsaw HD, способной передавать потоковое видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду и предлагающей более широкие возможности микширования звука.



