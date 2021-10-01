Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Компания Razer расширила ассортимент продукции для стримеров, представив веб-камеру Kiyo X стоимостью $80, а также карту захвата Ripsaw X стоимостью $140. Обе новинки рассчитаны на тех, кто хотел бы начать заниматься трансляцией своего контента, но при этом ограничен в бюджете, выделенном под оборудование для стриминга.

Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Источник изображений: Razer

Модель веб-камеры Kiyo X представляет собой более доступную альтернативу более дорогой версии Kiyo, оснащённой встроенной кольцевой светодиодной подсветкой, а также премиальной версии Kiyo Pro, оснащённой адаптивным оптическим сенсором. Новинка предлагает базовые функции, которые требуются от недорогой, но надёжной камеры. Она оснащена 2,1-мегапиксельным сенсором, поддерживающим четыре режима работы: с разрешением 1080p и 30 кадров в секунду, 720p и 60 кадров секунду, а также 480p и 360p при 30 кадрах.

Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Для сравнения, ниже представлены возможности всех моделей веб-камер серии Kiyo и их стоимость:

  • Kiyo X: 1080p/30, 720p/60, 480p/30, 360p/30, сенсор 2,1 Мп, цена $79,99;
  • Kiyo: 1080p/30, 720p/60, 480p/30, 360p/30, сенсор с разрешением 4 Мп, встроенная кольцевая подсветка, цена $99,99;
  • Kiyo Pro: 1080p/60, 720p/60, 480p/30, 360p/30, сенсор с разрешением 2,1 Мп, адаптивный оптический сенсор, цена $199,99.

Компания отмечает, что Kiyo X обладает функцией умного автофокуса, но при желании можно использовать и ручной. Кроме того, в ней заявлена поддержка нескольких предустановленных настроек изображения, 82-градусный угол обзора и универсальные возможности установки. И хотя камера не оснащена физической кольцевой подсветкой, она имеет виртуальную.

«Создавайте студийные условия освещения без лишних хлопот. Функция Razer Virtual Ring Light позволяет настроить подсветку непосредственно из операционной системы Windows», — пишет производитель.

Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Компания поясняет, что камера использует в качестве источника света излучение монитора. Как это работает и насколько качественно, вероятно, зависит от того, какими возможностями яркости обладает тот или иной дисплей. Здесь компания не даёт пояснений.

Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Карта захвата Razer Ripsaw X, по словам производителя, «обеспечит великолепное качество изображения» за счёт поддержки записи видео в разрешении до 4K при частоте 30 кадров в секунду. Новинка оснащена разъёмами USB 3.0 и HDMI 2.0. Производитель поясняет, что карту захвата можно подключить к DSLR-камере или другому стриминговому оборудованию с практически нулевой задержкой.

Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

«Razer Ripsaw X будет великолепно работать с любой портативной камерой, обладающей HDMI-входом. Карта захвата совместима со множеством популярных моделей камер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm и GoPro. Она будет готова к работе сразу после подключения», — указывает Razer.

Razer представила веб-камеру Kiyo X и карту захвата Ripsaw X для относительно бюджетного стриминга

Новинка на $20 дешевле модели Ripsaw HD, способной передавать потоковое видео в разрешении 4K с 60 кадрами в секунду и предлагающей более широкие возможности микширования звука.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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