На кабелях и устройствах с USB Type-C теперь будет указываться не только скорость передачи данных, но мощность зарядки

Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые логотипы для USB-устройств, которые теперь показывают не только поддерживаемую скорость передачи данных, что было и раньше, но и какую мощность зарядки поддерживает устройство или кабель.

XDA-Developers

Для устройств с USB предложено два стандартных уровня мощности — 60 или 240 Вт. Последний, напомним, был анонсирован не так давно и пока ещё не появился в реальных устройствах. Будет ли доступна маркировка с промежуточными вариантами, пока не уточняется. Конечно, производители будут вольны сами устанавливать лимиты, но тогда они не смогут наносить официальные логотипы USB-IF.

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Кроме того, USB-IF обновила свои логотипы сертификации USB4, которые обозначают максимальную поддерживаемую скорость передачи данных: 40 или 20 Гбит/с. Представлены также унифицированные логотипы для кабелей и устройств, которые указывают как на мощность зарядки, так и на скорость передачи данных. Кроме того, показан и специальный логотип для сертифицированных зарядных устройств, означающий, что они могут выдавать ток мощностью до 240 Вт.

Стоит уточнить, что речь идёт не о новых стандартах, а лишь о визуальной маркировке существующих стандартов. Только устройства, прошедшие сертификацию USB-IF, могут маркироваться этими логотипами или использовать их в маркетинговых материалах. Благодаря им потребители смогут определить, могут ли они доверять определённому зарядному устройству или кабелю. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге уменьшить путаницу для потребителей и предотвратить поломку устройств из-за несертифицированных кабелей или блоков питания. Эти логотипы начнут появляться в маркетинговых материалах, на этикетках продуктов или на самих продуктах в ближайшее время.



