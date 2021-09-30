Трёхкнопочная клавиатура из первоапрельской шутки поступила в продажу по $29

Платформа вопросов и ответов для программистов Stack Overflow совместно с Drop представил маленькую клавиатуру под названием The Key. Устройство имеет лишь три кнопки и запрограммированно для выполнения всего двух вещей: копирования и вставки.

theverge.com

Продукт начался как первоапрельская шутка. На День дурака в этом году пользователям Stack Overflow демонстрировалось предупреждение о том, что у них есть ограниченное количество операций копирования и вставки, а для того, чтобы снять это ограничение, необходимо купить специальную клавиатуру The Key. Когда выяснилось, что это шутка, многие пользователи были разочарованы тем, что The Key нельзя купить на самом деле. Теперь купить её действительно можно.

theverge.com

Клавиатура состоит из трёх кнопок: C, V и третьей, вероятно, выполняющей функцию Ctrl, с логотипом Stack Overflow. Стоит отметить, что эти три клавиши программируются — их можно назначить для выполнения любой задачи. Корпус новинки изготовлен на ЧПУ-станке из алюминия. На задней панели расположен разъём USB-C, а на нижней — резиновые не скользящие ножки.

theverge.com

The Key уже доступна для предзаказа на сайте Drop по цене $29. Сообщается, что в свободную продажу новинка поступит 13 декабря.



