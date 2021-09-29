Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома — крошечный дрон-патрульный обойдётся в $250

Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома — крошечный дрон-патрульный обойдётся в $250

Летающая камера видеонаблюдения Ring Always Home Cam, анонсированная на прошлогодней презентации оборудования Amazon, стала доступна для предзаказа. Начиная с 28 сентября пользователи могут подать заявку, чтобы получить приглашение для её покупки, и устройство будет поставлено им в конце этого года.

Always Home Cam представляет собой дрон с камерой производства компании Ring (дочка Amazon), который может производить облёт помещений в доме по заданным маршрутам при срабатывании датчика тревоги Ring Alarm или поступлении команды из приложения Ring. Стоимость Always Home Cam — $250. В настоящее время предзаказ на устройство доступен только для жителей США.

Камера Always Home Cam избавляет от необходимости устанавливать в доме несколько камер. Видеозапись ведётся только в процессе полёта. Когда устройство не используется, оно находится в зарядной док-станции и его объектив закрыт. По запросу дрон может направляться к определённым точкам обзора, например, к входной двери или кухонной плите. Также он может подключаться к домашней системе безопасности Ring Alarm и отправляться в полёт в ответ на какое-либо происшествие, например, при открытии двери или окна, когда срабатывает сигнализация.

Amazon начала продажи автономной летающей камеры наблюдения для дома — крошечный дрон-патрульный обойдётся в 0

В течение года, прошедшего с момента анонса продукта, Ring работала над его усовершенствованием. «Не будет преувеличением сказать, что мы внесли в него тысячу улучшений», — сообщил основатель Ring Джейми Симинофф (Jamie Siminoff) в интервью перед анонсом. По его словам, имевшиеся у компании на момент анонса рабочие прототипы были пригодны для использования в обычных домах, но не во всех.

Ring запускает продажи только по приглашениям в качестве своего рода тестового проекта после бета-тестирования. «Он (дрон) есть у меня дома, и он действительно работает, — сказал Симинофф. — Но современные жилища настолько уникальны, что нам действительно нужно развернуть их в домах большего числа клиентов, чтобы убедиться, что мы делаем всё правильно». Он пояснил, что в случае с любым другим продуктом компания уже давно бы начала полноценные продажи, но с Always Home Cam было решено не торопиться. Сначала решили убедиться, что дрон функционирует надлежащим образом, прежде чем сделать его общедоступным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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