Phison разрабатывает SSD-контроллер с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью до 16 Гбайт/с

Phison разрабатывает SSD-контроллер с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью до 16 Гбайт/с

Компания Phison поделилась с порталом HotHardware подробностями о разработке SSD-контроллера серии E26 с поддержкой интерфейса PCI Express 5.0. Данная серия контроллеров будет использоваться в накопителях нового поколения для корпоративного и потребительского сегментов рынка.

Основным преимуществом стандарта PCIe 5.0 над актуальным PCIe 4.0 является увеличенная в два раза пропускная способность. Стандарт PCIe 4.0 предлагает скорость передачи данных до 16 Гбит/с на канал (2 Гбайт/с). Поскольку современные твердотельные накопители с PCIe 4.0 в основном используют четыре линии PCIe, то их реальная пропускная способность составляет около 8 Гбайт/с (в реальности возможно до 7,88 Гбайт/с). Многие из самых производительных накопителей используют контроллеры Phison PS5018-E18 и обеспечивают показатели скорости последовательного чтения и записи соответственно до 7400 и 7000 Мбайт/с.

Phison разрабатывает SSD-контроллер с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью до 16 Гбайт/с

По словам Phison, она ведёт разработку контроллера нового поколения с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, который в теории обеспечит для NVMe-накопителей скорость передачи данных до 16 Гбайт/с. На практике цифра, конечно же, будут несколько меньше.

Производитель сообщил, что завершил проектирование тестовой микросхемы контроллера E26 на базе 12-нм техпроцесса. Компания ожидает, что первые коммерческие продукты на основе новой серии контроллеров поступят в продажу во второй половине следующего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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