Hyper представила 14-портовую док-станцию для ноутбуков на базе Chrome OS

Компания Hyper анонсировала, как утверждается, самую мощную док-станцию для портативных компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS. Новинка получила название HyperDrive 14-port USB-C Docking Station for Chromebook.

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Новинка, как отражено в названии, предоставляет в общей сложности 14 разъёмов. Для подключения ноутбука служит симметричный порт USB Type-C с возможностью подачи до 65 Вт энергии.

Во фронтальной части расположены интерфейсы USB Type-C и USB Type-А с пропускной способностью до 10 Гбит/с, а также стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Сзади находятся ещё два разъёма USB Type-А и порт USB Type-C со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, два разъёма USB 2.0, гнездо для подключения сетевого кабеля (контроллер Gigabit Ethernet), по два интерфейса HDMI и DisplayPort 1.4.

Док-станция обеспечивает возможность одновременного вывода изображения на два монитора формата 4К с частотой обновления 60 Гц или на три дисплея 4К с частотой обновления 30 Гц.

Габариты решения составляют 210 x 80 x 28 мм, вес — приблизительно 270 г. В продажу новинка поступит в ноябре по ориентировочной цене 250 долларов США .



