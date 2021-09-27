Корпус Apexgaming BTS-530A получил агрессивный дизайн и поддержку видеокарт длиной до 400 мм

Компания Apexgaming анонсировала компьютерный корпус BTS-530A для игровой настольной станции. Новинка рассчитана на монтаж материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

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Изделие получило оригинальную фронтальную панель со стеклянной секцией и вентиляционными решётками. Спереди изначально установлены три 120-мм вентилятора с многоцветной подсветкой ARGB, которая совместима с популярными технологиями синхронизации. Сзади находится 120-мм вентилятор без подсветки. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла толщиной 4 мм.

Слоты расширения организованы по схеме «7 + 2», благодаря чему возможно вертикальное крепление графического ускорителя. Длина видеокарты может достигать 400 мм.

Корпус имеет габариты 470 x 220 x 486 мм. Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 3,5"/2,5" и ещё для двух 2,5" устройств хранения данных. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, стандартные гнёзда для наушников и микрофона.

Возможно развёртывание жидкостного охлаждения: в этом случае можно задействовать фронтальный и верхний радиаторы формата 360/280/240/140/120 мм, а также тыльный радиатор на 120 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 170 мм. Блок питания может иметь длину до 180 мм.



