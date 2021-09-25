Выпущена новая спецификация стандарта USB-C 2.1 — теперь до 240 Вт мощности

Накануне Бенсон Люн (Benson Leung), инженер в Google и тестировщик кабелей USB-C, опубликовал в твиттере сообщение о выпуске новой спецификации стандарта. Она обеспечивает значительно более высокую скорость зарядки для совместимых устройств.

Источник: arstechnica.com

Господин Люн отметил, что новая спецификация разрабатывалась в течение двух лет, но на практике изменений не так много. При сравнении USB-C 2.0 с новым 2.1 можно сказать, что самым большим нововведением стала опциональная спецификация Extended Power Range (EPR), которая предполагает увеличение максимального напряжения до 48 В, что при токе 5 А даёт мощность в 240 Вт. В версии USB-C 2.0 напряжение составляло 20 В, обеспечивая при токе 5 А мощность 100 Вт.

С точки зрения рядового потребителя на физическом уровне ничего нового не появилось: устройства USB-C 2.1 смогут подключаться к портам USB-C 2.0 и наоборот. А вот на техническом уровне обнаружились некоторые изменения: добавлен новый параграф, в котором сказано, что контакты A4-A9 и B4-B9 не должны замыкаться на землю при подключении коннектора в разъём.

Пожалуй, больше всего нового материала в новой спецификации коснулось математических и инженерных выкладок по прогнозированию, обнаружению и снижению дугового разряда при отключении кабелей USB-PD. Возникновение дуги при подключении — это не проблема, поскольку высокое напряжение не подаётся до тех пор, пока кабель не будет полностью подключён. Учитывая, что в новой спецификации напряжение выросло, необходимы соответствующие меры предосторожности.

Повышение мощности питания позволит производителям ноутбуков использовать обновлённый USB-C для зарядных устройств всех линеек лэптопов, в том числе производительных инженерных моделей. А традиционные цилиндрические разъёмы, возможно, со временем уйдут в прошлое.



