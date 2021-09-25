Amazon выпустит большой смарт-дисплей для умного дома, а также саундбар и домашнего робота

Amazon выпустит большой смарт-дисплей для умного дома, а также саундбар и домашнего робота

Amazon, как и другие технологические компании, постоянно разрабатывает множество новых продуктов. Стало известно, что сейчас компания работает над целым рядом новых устройств, среди которых смарт-дисплей Echo с большим экраном, саундбар, домашний робот и носимые устройства.

По словам источников, Amazon работает над умным экраном Echo с большим по меркам таких устройств 15-дюймовым дисплеем. Устройство под кодовым названием Hoya, согласно внутренним документам компании, можно будет крепить на стену или устанавливать на специальную подставку. Оно разрабатывается как панель управления умным домом. Hoya позволит управлять бытовой техникой, освещением, замками и другими устройствами. На экране смогут отображаться виджет погоды, таймеры, списки дел и многое другое. Новинка, как сообщается, получит веб-браузер и сможет запускать сторонние приложения для просмотра потокового видео, такие как Netflix. Ожидается, что устройство будет представлено в конце текущего или начале следующего года.

Amazon всё ещё работает над домашним роботом Vesta. Робот, использующийся интерфейс Alexa, задумывался как средство безопасности. Но по этому направлению фокус компании сместился на Amazon Ring — серию устройств, которая начиналась с умного дверного замка, а теперь укрепила свои позиции в качестве ключевого решения компании в сфере обеспечения безопасности. В прошлом году в рамках серии Ring Amazon выпустила летающую камеру видеонаблюдения. Перспективы робота Vesta на данный момент неясны.

Amazon также обратила внимание на рынок саундбаров для телевизоров. Первоначально компания планировала выпустить свою первую звуковую панель в 2021 году, однако вряд ли сможет уложиться в эти сроки. Уже существует несколько саундбаров сторонних производителей с поддержкой Alexa, но Amazon намерена выпустить аналогичное устройство под собственным брендом. Её продукт, известный под кодовым названием Harmony, будет оснащаться камерой и позволит пользователям принимать видеозвонки прямо на телевизоре.

Amazon выпустит большой смарт-дисплей для умного дома, а также саундбар и домашнего робота

Ещё компания намерена представить Echo Auto второго поколения. Текущий продукт, который подвергся критике со стороны некоторых потребителей, соединяется со смартфоном через Bluetooth и позволяет получить доступ к Alexa через динамики и микрофоны авто. Обновлённая версия получит новый дизайн и сможет обеспечить беспроводную зарядку смартфонов. Amazon также налаживает более тесные связи с автопроизводителями. Недавно компания начала сотрудничество с Ford, благодаря которому Alexa появится в 700 тысячах автомобилей.

Amazon, как сообщается, стремится расширить ассортимент фирменных носимых устройств. Компания намерена выпустить умные браслеты на детей и пожилых людей, которые смогут отслеживать движения и определять падения.

Amazon выпустит большой смарт-дисплей для умного дома, а также саундбар и домашнего робота

Помимо прочего, Amazon приписывают намерение создать караоке-микрофон под кодовым названием Jackson, и устройства, которые помогут пользователям справиться с нарушениями слуха. Не стоит забывать и об усилиях компании в сфере разработки собственных чипов для будущих устройств Echo.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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