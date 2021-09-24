BitFenix представила корпуса серии Prodigy M 2022 для компактных компьютеров

Компания BitFenix анонсировала компьютерные корпуса Prodigy M 2022 и Prodigy M ARGB 2022: новинки предназначены для построения компактных систем на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX.

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Устройства обеих серий представлены в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Через прозрачную боковую стенку хорошо просматривается внутренняя компоновка. Версии Prodigy M ARGB 2022 изначально оборудованы тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с многоцветной адресуемой подсветкой: два из них установлены в нижней части, ещё один — сзади.

Доступны пять слотов для карт расширения. Возможна установка дискретных графических ускорителей длиной до 339 мм. Высота процессорного кулера может достигать 190 мм.

Накопители типоразмера 3,5 дюйма монтируются по схеме «2 + 2», устройства хранения данных формата 2,5 дюйма — «2 + 3». Допускается применение жидкостного охлаждения с верхним радиатором стандарта до 280 мм и тыльным радиатором на 120 мм.

Интерфейсный блок находится в боковой части. Он содержит два порта USB 3.0, симметричный разъём USB 3.1 Gen 2 Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене новинок на данный момент нет.



