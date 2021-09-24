BitFenix представила корпуса серии Prodigy M 2022 для компактных компьютеров

Компания BitFenix анонсировала компьютерные корпуса Prodigy M 2022 и Prodigy M ARGB 2022: новинки предназначены для построения компактных систем на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX.

BitFenix представила корпуса серии Prodigy M 2022 для компактных компьютеров

Здесь и ниже изображения BitFenix

Устройства обеих серий представлены в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Через прозрачную боковую стенку хорошо просматривается внутренняя компоновка. Версии Prodigy M ARGB 2022 изначально оборудованы тремя 120-миллиметровыми вентиляторами с многоцветной адресуемой подсветкой: два из них установлены в нижней части, ещё один — сзади.

BitFenix представила корпуса серии Prodigy M 2022 для компактных компьютеров

Доступны пять слотов для карт расширения. Возможна установка дискретных графических ускорителей длиной до 339 мм. Высота процессорного кулера может достигать 190 мм.

Накопители типоразмера 3,5 дюйма монтируются по схеме «2 + 2», устройства хранения данных формата 2,5 дюйма — «2 + 3». Допускается применение жидкостного охлаждения с верхним радиатором стандарта до 280 мм и тыльным радиатором на 120 мм.

BitFenix представила корпуса серии Prodigy M 2022 для компактных компьютеров

Интерфейсный блок находится в боковой части. Он содержит два порта USB 3.0, симметричный разъём USB 3.1 Gen 2 Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Информации о сроках начала продаж и ориентировочной цене новинок на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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