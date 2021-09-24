Власти США принудят участников рынка раскрыть информацию, которая поможет бороться с дефицитом чипов

По итогам совещания с участием американских чиновников, автопроизводителей и поставщиков полупроводниковых компонентов первые приняли решение требовать от участников рынка более полного раскрытия информации о своей деятельности. Власти США считают, что имея доступ к чувствительным данным, они смогут предотвратить ухудшение ситуации в отрасли.

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Как отмечает Reuters, автопроизводители и поставщики чипов должны будут в течение 45 дней предоставить Министерству торговли США развёрнутый отчёт о состоянии дел с поставками компонентов. Среди запрошенной информации, как поясняет источники, могут быть и данные о ценах, что вызывает беспокойство тех компаний, которые подобные сведения считают коммерческой тайной. Предвидя сопротивление участников рынка, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила: «У нас есть и другие инструменты, которые вынудят их предоставить нам информацию. Надеюсь, нам не придётся их использовать, но если потребуется, мы это сделаем».

На тематическом совещании генеральный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares) заявил, что альянс готов предоставлять требуемую информацию, но для успеха этой инициативы потребуется участие представителей всей цепочки поставок полупроводниковых компонентов. Некоторые участники рынка выразили озабоченность тем, что предоставление необходимой информации может вступать в конфликт с правилами раскрытия данных для публичных компаний. Китайские власти, напомним, недавно присудили нескольким дистрибьюторам полупроводниковой продукции крупный штраф за многократное повышение цен после начала кризиса в отрасли. Министерство торговли США тоже считает, что пришло время для принятия решительных мер.



