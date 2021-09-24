Старые видеокарты AMD получили поддержку трассировки лучей

Графическая библиотека с открытым исходным кодом Mesa получила обновление, которое приносит поддержку трассировки лучей графическим процессорам компании AMD, которые лишены аппаратных ускорителей трассировки лучей. Технология реализуется на программном уровне через API Vulkan и поддерживается графическими процессорами AMD Navi первого поколения, Vega и Polaris.

Старые видеокарты AMD получили поддержку трассировки лучей

Изображение: Videocardz

Разработчик Джошуа Эштон (Joshua Ashton) подтвердил успешное внедрение поддержки технологии трассировки лучей для старых графических процессоров AMD. «В этом обновление реализована поддержка трассировки лучей для старших поколений видеокарт AMD (Navi, Vega, Polaris и др.). Это делается программными методом BHV, в котором эмулируются инструкции AMD. Сейчас трассировка лучей прошла тест совместимости так же, как на картах RDNA 2», — приводит источник слова Эштона.

Согласно имеющимся данным, пользователи уже успели протестировать нововведение и даже смогли запустить Quake II RTX Edition, но для этого пришлось повторно скомпилировать игру из исходного кода, поскольку версия из Steam не функционирует корректно. Не так давно стало известно, что Ubisoft интегрировала «гибридную трассировку лучей» в Far Cry 6. Это означает, что алгоритм использует шейдеры и ядра трассировки лучей для достижения нужного результата.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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