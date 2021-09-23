Производители микросхем и электроники пожаловались на острую нехватку рабочей силы

Четыре из пяти производителей микросхем заявили о сложностях в наборе нового квалифицированного персонала. Это факт создаёт дополнительные проблемы с производством чипов, вызывая задержки в их поставках. Об этом со ссылкой на торговую ассоциацию IPC сообщает издание Reuters.

Источник изображения: Intel

По данным IPC, которая представляет таких производителей, как Foxconn и Intel , а также компании, занимающиеся выпуском системных плат, недавний опрос показал, что 80 % компаний столкнулись со сложностями в наборе новых сотрудников. Более двух третьих опрошенных также заявили, что в последнее время им пришлось повысить издержки на рабочую силу.

Более половины опрошенных считают, что проблемы с дефицитом микросхем не удастся решить как минимум до второй половины 2022 года. Около 90 % респондентов заявили о росте материальных затрат, связанных не только с производством чипов.

Результатом всего вышеописанного стали новые задержки в выпуске и поставках продукции, а также сокращение прибыли, указывается в исследовании. О росте выручки сообщило менее четверти компаний, участвовавших в опросе, при этом почти треть респондентов заявили, что ожидают её снижения по итогу года. Около 88 % компаний также сообщили, что сроки выполнения заказа — время с момента получения заказа до поставки продукции клиенту — существенно возросло, в некоторых случаях до двух месяцев.

По словам главного экономиста IPC Шона Дюбравака (Shawn DuBravac), острее всего нехватка кадров наблюдается в США и Европе. Одним из стимулов для привлечения новых сотрудников является повышение уровня окладов. При этом 44 % из участвовавших в опросе компаний это уже сделали. Более трети работодателей также сообщили, что предлагают более гибкий график работы для своих сотрудников или дополнительные занятия для их профессионального роста.

«Это становится важной составляющей в производственном секторе. Здесь уже недостаточно просто повысить зарплату, чтобы привлечь или удержать сотрудника. Для повышения лояльности работников необходимо помогать им в получении новых знаний», — прокомментировал Дюбравак.



