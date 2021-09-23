LG выпустила 32-дюймовый 4K-монитор UltraFine Display OLED Pro стоимостью $4000

Компания LG представила 32-дюймовый потребительский OLED-монитор UltraFine Display OLED Pro. Новинка поддерживает разрешение 3840 x 2160 пикселей и имеет 99-процентный охват цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3.

Источник изображений: LG

Показатель контрастности дисплея составляет 1 000 000:1. Производитель заявляет для монитора соответствие стандартам HDR10 и VESA DisplayHDR 400 True Black, что означает типичную яркость на уровне 400 кд/м2 при отображении контента в режиме HDR. В новинке также заявлена поддержка 10-битного цвета, время отклика в 1 мс и частота обновления в 60 Гц. Экран покрыт антибликовыми покрытием.

В оснащение монитора входит один разъём USB Type-C с функцией зарядки подключённых устройств (до 90 Вт), два разъёма DisplayPort, один HDMI, три USB 3.0 и один 3,5-мм аудиоразъём. Монитор оснащён подставкой, позволяющей регулировать высоту, поворот и наклон экрана. Также предусмотрено крепление VESA 100 x 100.

Модель LG UltraFine Display OLED Pro Monitor уже поступила в продажу. Её стоимость составляет $4000. Это определённо дорого, но на $1000 дешевле того же Apple Pro Display XDR, который поставляется без подставки. Она, напомним, стоит $1000.



