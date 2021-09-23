LG выпустила 32-дюймовый 4K-монитор UltraFine Display OLED Pro стоимостью $4000

Компания LG представила 32-дюймовый потребительский OLED-монитор UltraFine Display OLED Pro. Новинка поддерживает разрешение 3840 x 2160 пикселей и имеет 99-процентный охват цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3.

LG выпустила 32-дюймовый 4K-монитор UltraFine Display OLED Pro стоимостью $4000

Источник изображений: LG

Показатель контрастности дисплея составляет 1 000 000:1. Производитель заявляет для монитора соответствие стандартам HDR10 и VESA DisplayHDR 400 True Black, что означает типичную яркость на уровне 400 кд/м2 при отображении контента в режиме HDR. В новинке также заявлена поддержка 10-битного цвета, время отклика в 1 мс и частота обновления в 60 Гц. Экран покрыт антибликовыми покрытием.

LG выпустила 32-дюймовый 4K-монитор UltraFine Display OLED Pro стоимостью 00

В оснащение монитора входит один разъём USB Type-C с функцией зарядки подключённых устройств (до 90 Вт), два разъёма DisplayPort, один HDMI, три USB 3.0 и один 3,5-мм аудиоразъём. Монитор оснащён подставкой, позволяющей регулировать высоту, поворот и наклон экрана. Также предусмотрено крепление VESA 100 x 100.

LG выпустила 32-дюймовый 4K-монитор UltraFine Display OLED Pro стоимостью 00

Модель LG UltraFine Display OLED Pro Monitor уже поступила в продажу. Её стоимость составляет $4000. Это определённо дорого, но на $1000 дешевле того же Apple Pro Display XDR, который поставляется без подставки. Она, напомним, стоит $1000.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Представлен игровой ноутбук XMG Apex 17 M21 с процессором Ryzen 9 5900HXПредставлен игровой ноутбук XMG Apex 17 M21 с процессором Ryzen 9 5900HX
AMD раскрыла подробности об устранённой ранее уязвимостиAMD раскрыла подробности об устранённой ранее уязвимости
В Китае Intel обвинили в нарушении патента FinFETВ Китае Intel обвинили в нарушении патента FinFET
Доля контрафакта в условиях дефицита чипов остаётся высокойДоля контрафакта в условиях дефицита чипов остаётся высокой
Глава Infineon: цены на чипы сильно вырастут — деньги нужны на расширение производствГлава Infineon: цены на чипы сильно вырастут — деньги нужны на расширение производств
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung начала массовое производство 90-Гц OLED-панелей для ноутбуковSamsung начала массовое производство 90-Гц OLED-панелей для ноутбуков
Lexar выпустила накопители Professional NM800 со скоростью чтения до 7400 Мбайт/сLexar выпустила накопители Professional NM800 со скоростью чтения до 7400 Мбайт/с
Huawei выпустила настольные компьютеры MateStation S на чипах AMD Ryzen 4000G по цене от $640Huawei выпустила настольные компьютеры MateStation S на чипах AMD Ryzen 4000G по цене от $640
Lian Li выпустила O11 Air Mini — относительно компактный, но вместительный корпус с хорошей вентиляциейLian Li выпустила O11 Air Mini — относительно компактный, но вместительный корпус с хорошей вентиляцией
Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake YIntel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y
Bitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders EditionBitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition
Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30
ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300ASRock выпустила материнскую плату C621A WS для рабочих станций на базе Intel Xeon W-3300
Palit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 ммPalit выпустила компактную видеокарту GeForce RTX 3070 LHR длиной 238 мм
Sapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 ВтSapphire выпустила башенный кулер Nitro LTC для процессоров AMD с уровнем TDP до 100 Вт
Последние новости
Подгружаем последние новости