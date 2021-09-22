Видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет к середине октября — она предложит 8 Гбайт памяти и 1792 потоковых процессоров

Уже давно ходят слухи, что AMD готовит Radeon RX 6600 — видеокарту среднего уровня, предназначенную для комфортного гейминга в разрешении Full HD. Стало известно, что новинка будет запущена в средине октября.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет к середине октября — она предложит 8 Гбайт памяти и 1792 потоковых процессоров

AMD

Ресурс VideoCardz получил информацию о сроках публикации обзоров новинки. Согласно этим данным, 13 октября первые обзоры новинки должны появиться на просторах Сети. Обычно запуск следует за выпуском обзоров, однако информации о том, когда AMD намерена начать продажи новинки не поступало. Презентация же видеокарты должна состояться до публикации обзоров, то есть в ближайшие недели.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет к середине октября — она предложит 8 Гбайт памяти и 1792 потоковых процессоров

videocardz.com

Помимо информации о запуске продукта, в Сеть утекли ключевые технические характеристики Radeon RX 6600. Согласно опубликованной VideoCardz таблице спецификаций, RX 6600 должна получить 28 вычислительных блоков (1792 потоковых процессора), то есть часть имеющихся на графическом процессоре Navi 23 блоков будут отключены. Что ещё более важно, видеокарты Radeon RX 6600 будут оснащены 8 Гбайт памяти GDDR6.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 выйдет к середине октября — она предложит 8 Гбайт памяти и 1792 потоковых процессоров

videocardz.com

Сообщается также, что выпуска эталонных AMD Radeon RX 6600 ожидать не стоит. Как и в случае с Radeon RX 6600 XT, этот запуск будет опираться исключительно на разработки партнёров AMD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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