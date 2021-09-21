Amazon представит новые устройства на специальном мероприятии 28 сентября

Компания Amazon запланировала на 28 сентября специальное мероприятие, на котором представит новые устройства, сообщает портал The Verge, получивший приглашение. Компания не раскрывает детали грядущего события.

Amazon представит новые устройства на специальном мероприятии 28 сентября

Источник изображения: The Verge

В предыдущие годы Amazon на осеннем мероприятии анонсировала новые умные колонки Echo, сообщала об обновлении программного обеспечения голосового помощника Alexa, домашних камер Ring и прочих новинках.

Последнее время представляет уникальные и экспериментальные продукты. Так, в прошлом она показывала концепты умного кольца Echo Loop, очков Echo Frames и летающей камеры Ring. Вполне возможно, что в этот раз производитель анонсирует автомобильную камеру Ring, впервые засветившуюся в июне этого года. Кроме того, весьма вероятен анонс обновлённой версии электронной книги Amazon Kindle Paperwhite.

Как пишет The Verge, мероприятие будет проходить в закрытом формате и только по приглашениям. Прямой трансляции события не будет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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